George W. Bushs mindetale til McCain: Han gjorde mig bedre

Det blev en tårevædet lørdag morgen da tidligere præsidentkandidat John McCains begravelse startede.

Mange var mødt op i Vietnam Memorial i Washington i USA, heriblandt John McCains familie.

Også John McCains tidligere politiske konkurrenter Barack Obama og George W. Bush afholdte mindetaler for John McCain.

- Vi er kommet for at fejre en ekstraordinær mand: en kriger, en statsmand, en patriot, siger Barack Obama i hans mindetale.

George W. Bush sagde blandt andet følgende flotte ord i sin mindetale:

- Tilbage i tiden kunne han frustrere mig. Og jeg ved, at han ville sige det samme om mig. Men han gjorde mig bedre, fortæller George W. Bush.

Artiklen forsætter under billedet...



Obamas mindetale for McCain

Præsident Donald Trump og den tidligere vicepræsidentkandidat Sarah Palin var uønskede ved begravelsen, det har en af McCains nære venner, Carla Eudy, udtrykt til People Magazine.

Datter rørt til tåre

Den 33-årige datter Meghan, afholdte også en rørende tale for sin afdøde far, og havde svært ved at holde tårerne tilbage.

- Jeg savner ham så frygteligt. Far, jeg elsker dig, det har jeg altid gjort. Alt, hvad jeg er, og alt hvad jeg har lært, har jeg fra dig, og du har lært mig hvad kærlighed er, sagde Meghan McCain mens hun holde tårerne tilbage.

John McCain døde den 25. august af en hjernetumor og blev 81 år gammel.

McCain vil blive begravet søndag i U.S. Naval Academy Chapel i Annapolis, Maryland, skriver CBS NEWS.