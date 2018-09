Gifford erkender valgnederlag

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford erkender sit nederlag i primærvalget i delstaten Massachusetts i nat overfor TV2.

- Det er selvfølgelig trist for mig. Vi kastede os ud i det og kom ikke helt i mål. Vi kendte risikoen. Men jeg er ikke færdig. Jeg gik ind i det med liv og sjæl. Nu venter vi på at vende det næste kapitel, siger Gifford til TV2 og lover, at der kommer endnu et kapitel.

Om Gifford fortsætter i politik eller 'offentlig tjeneste' er ikke afklaret.

Den 44-årige har tirsdag været at finde på stemmesedlerne i primærvalget i tredje valgdistrikt i Massachusetts.

Men med 61 procent af stemmerne talt op ser hans chancer ikke store ud.

Gifford stiller op mod ni andre demokratiske kandidater. Og vinderen vil med al sandsynlighed blive medlem af Underhuset i den amerikanske kongres, Repræsentanternes Hus.

Lå nummer to

Gifford har forud for primærvalget ligget som nummer to i meningsmålingerne, kun slået af kandidaten Daniel Koh.

Koh er tidligere stabschef for borgmesteren i Boston og har bevæget sig mere i lokalpolitik end Gifford.

Men tidligt onsdag morgen dansk tid må både Gifford og Koh se sig overhalet af 44-årige Lori Trahan. Hun har været stabschef demokraten Martin Meehan, da han var medlem af Repræsentanternes Hus.

Mens Trahan foreløbigt har fået 23,6 procent af de optalte stemmer, får Koh 19,5 procent, mens Gifford får 14,1 procent.

Også demokraten Juana Matias har sneget sig op over Gifford med 18,3 procent.

Udlandet en ulempe

Ifølge Anders Agner Pedersen, der er redaktør på netmediet Kongressen.com, kan Giffords største ulempe i valget have være de mange år, han har tilbragt i udlandet.

- Udfordringen for Rufus Gifford er, at han stadig er en outsider. Han er kommet tilbage til sin hjemstat, Massachussets, efter han har været tre og et halvt år i Danmark, sagde Anders Agner Pedersen forud for valget.

Omvendt har Gifford også haft et es i ærmet, som har øget hans chancer.

I 2012 stod han i spidsen for den daværende præsident Obamas fundraising, som slog alle rekorder. Og den evne har han ifølge Anders Agner Pedersen taget med sig ind i valgkampen.

Det ser dog tidligt onsdag morgen dansk tid ikke ud til at have været nok til at sikre Gifford stemmer til at slå sine modkandidater.

