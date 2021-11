Giganter kolliderer i Kolding

De to politiske sværvægtere, Villy Søvndal og Eva Kjer Hansen, bejler til samme borgmesterpost, og der er dødt løb mellem de to spidskandidater få meter fra målstregen

Lysene peger kraftigere end nogen sinde før på Kolding Kommune, som til det forestående kommunalvalg er flyttet et par vægtklasser op med de to politiske sværvægtere, Venstre-spidsen Eva Kjer Hansen og SF´s tidligere kaptajn Villy Søvndal på stemmesedlerne.

Eva Kjer Hansen fotograferet efter et gruppemøde i Venstre på Christiansborg med Folketingets 'grand old man', Bertel Haarder, i hælene. Foto: Jens Dresling

Liberalisten Eva Kjer Hansen og socialisten Villy Søvndal har med begges respektive fortid som minister og markant figur på den landspolitiske scene så meget kendis-faktor, at den lokalpolitiske debat for de i alt 93.161 indbyggere i den sydligste af kommunerne i Trekantområdet til tider har mindet om en præsident-valgkamp.

I en måling for nylig for TV 2 og Jydske Vestkysten om, hvilke spidskandidater der har størst opbakning til at blive ny borgmester, peger 18 procent på Eva Kjer Hansen og ligeledes 18 procent på Villy Søvndal.

Men selvom der således er lagt op til en vis spænding om udfaldet, så må Eva Kjer Hansen formodes at have en overhånd i, at hendes parti med den afgående borgmester Jørn Pedersen har siddet for bordenden i byrådet de seneste 12 år.

69-årige Villy Søvndal savner ifølge eget udsagn ikke landspolitik og de tilbagevendende, ugelange ophold i København. Foto: Anders Brohus

Det er dog før set, at lokalpolitiske landskaber skifter farve, og Villy Søvndal kan måske hænge hatten på, at han ved valget til regionsrådet for fire år siden fik 8.300 personlige stemmer, mens Eva Kjer Hansen ved folketingsvalget i juni 2019 fik 2.800 personlige stemmer.

Eva Kjer Hansen træder dog ud af Folketinget, hvis hun vælges som borgmester, og Villy Søvndal betoner over for Ekstra Bladet, at han er så frisk som aldrig før og agter at fortsætte så længe, at han sagtens kan se sig selv i en eventuel revanchekamp mod Eva Kjer Hansen om fire år.

Seks skarpe til Eva og Villy

Socialdemokraternes spidskandidat, Birgitte Munk Grunnet, har godt nok spillet tredjeviolin i valgkampen i Kolding Kommune, men når alle lokumsaftaler og andre ubekendte faktorer har gjort sig gældende ved konstitueringen, kan det ikke udelukkes, at hun overhaler de to førstevioliner inden om og løber med borgmesterposten.

Men inden det eventuelt kommer så vidt, har Ekstra Bladet stillet seks skarpe spørgsmål til Villy Søvndal og Eva Kjer Hansen, hvor de får mulighed for at give et omverdenen et indblik i deres politiske planer.

- Hvad vil du gøre som det første, hvis du bliver borgmester?

EKH: - Jeg vil straks sætte vores 100 dages plan i gang. Den indeholder 14 punkter, der blandt andet omhandler indsatser i hjemmeplejen, nyt bofællesskab til handicappede, nedsættelse af borgergrupper, der skal finde ud af, hvordan vi udvikler grønne områder og fokus på bedre infrastruktur.

VS: - Folkeskolerne er totalt underfinansierede, og hvis det fortsætter, får vi en stor regning senere. Det vil jeg straks gøre noget ved.

Efter udgivelsen af bogen 'Med håbet som drivkraft' vendte Villy Søvndal så småt tilbage til offentligheden efter sin blodprop i hjertet i 2013.

- Hvorfor skal man stemme på lige netop dig?

EKH: - Jeg er på ingen måde 'fløjet ind' fra Aabenraa (hendes bopæl). Jeg har repræsenteret Kolding i 30 år i Folketinget, og hvis jeg skal involvere mig i lokalpolitik, er Kolding det mest oplagte sted. Jeg vil udvikle kommunen og gøre den til en foregangs-kommune på flere fronter.

VS: - Fordi jeg kender hvert et hjørne af kommunen og har boet her siden 1976. Jeg har siddet i byrådet fra 1982-94 og har oven i en solid ballast fra mine mange år i Folketinget.

- Nogen vil måske mene, at du er udbrændt og bare lever højt på tidligere tiders meritter fra Folketinget?

EKH: - Hvis folk har fulgt mig i valgkampen, tror jeg ikke nogen vil påstå, at jeg virker udbrændt. Jeg træder samtidig ud af Folketinget, hvis jeg vælges som borgmester.

VS: - Det er ekstremt værdifuldt at have erfaringer som politiker, så jeg forstår ikke, at nogen vil bebrejde mig, at jeg har været i Folketinget og senest regionsrådet.

- Hvordan vil du karakterisere Villy/Eva?

EKH: - Jeg har kendt Villy i mange år, og vi har altid haft et godt samarbejde, men det er bedre for Kolding med mig som borgmester. Vi har flere ambitioner og et stærkere valgprogram.

VS: - Eva er en meget ideologisk, liberal politiker, som jeg respekterer. Jeg glemmer aldrig, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen irettesatte hende, efter at hun som socialminister havde sagt, at stigende ulighed ikke var et problem, fordi det skabte mere dynamik i samfundet, hvis de rige blev rigere.

57-årige Eva Kjer Hansen har i sin lange, politiske karriere haft flere ministerposter under både Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Nu går hun benhårdt efter borgmesterkæden i Kolding. Foto: PR-foto Venstre

- Forstår du, hvis kritikere mener, det udvander valgkampen, at to politiske sværvægtere stjæler så megen fokus og flytter spotlight væk fra de væsentlige, men mere kedelige debatter om lokalplaner og normeringer til daginstitutioner?

EKV: - Det er altid ærgerligt, hvis personspørgsmål træder ind foran politik. Jeg har bestræbt mig på at holde fokus på politik.

VS: - Jeg har forsøgt at undgå, at det skulle blive sådan, men snakken om præsidentvalgkamp er medieskabt, fordi konfrontationen mellem Eva og jeg indeholder dramaturgiske elementer, der nok skaber ekstra opmærksomhed. Det gode ved, at Eva og jeg er med, kan så være, at vi også kan løfte debatten op på et principielt niveau.

- Hvordan kan du sætte dig op til nu at skulle optræde på en lille lokalscene efter at have stået på Det Kongelige Teaters hovedscene i Folketinget?

EKV: - Jeg er helt uenig i den sammenligning. Kommunal politik er utrolig interessant, og jeg glæder mig til at gøre os til nogen, der viser vejen for andre.

VS: - Hvis nogen tror, at kommunalpolitik er for småt, fordi man har været i Folketinget, har de misforstået noget. Kommunalpolitik er mere konkret, og beslutningerne meget mere synlige. Det er lidt som at spørge, hvad er højest; Rundetårn eller et tordenskrald.

