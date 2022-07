Gigantisk dusør for informationer om 'Putins kok'

USA udlover op til ti millioner dollars for informationer om restauratør og oligark Jevgenij Prigosjin

Ti millioner dollars.

Det er, hvad det amerikanske udenrigsministerium tilbyder i dusør for informationer om restauratør Jevgenij Prigosjin, der er kendt som 'Putins kok' på grund af sine tætte forbindelser til den russiske præsident.

Årsagen til den tårnhøje dusør, der svarer til omkring 73 millioner danske kroner, er beskyldninger om indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Spillede central rolle

Udover informationer om oligarken søger det amerikanske ministerium informationer om personer, der kan have tråde til den angivelige indblanding i det amerikanske valg, samt den russiske virksomhed Internet Research Agency LLC (IRA).

IRA er ifølge Reuters en russisk hær af såkaldte internettrolde - personer der, under dække af at være en anden, på internettet forsøger at fremme en bestemt dagsorden.

Jevgenij Prigosjin har, via virksomheder han kontrollerer, været med til at finansiere IRA, lyder vurderingen fra USA.

Valg-anklager

Ifølge det amerikanske udenrigsministerium spillede IRA en central rolle i den påståede russiske indblanding i 2016-valget.

Amerikanske anklagere mener, at IRA under valget oversvømmede sociale medier med falske påstande og konspirationsteorier.

Det skulle være sket i et forsøg på udnytte de splittelser, der allerede eksisterede i landet, skriver Reuters.

Den russiske regering har benægtet alle beskyldninger om indblanding i valget.

