- Giv dem forhelvede til nogen, der har brug for dem

En stor gruppe danskere kan se frem til mærkbare skattelettelser, og blandt dem er filmproducent Peter Aalbæk.

Den danske filmmand er ikke umiddelbart en mand med meget at skjule, hvilket blandt andet stod klart, da han splitter-Hans-Jørgen indtog scenen til en fest for Cirkusrevyen i 2018.

Og kroppen er ikke det eneste, den 66-årige filmmand gerne viser frem. Således var han heller ikke bleg for at fortælle, hvad han tjener, da Ekstra Bladet talte med ham onsdag.

Peter Aalbæk tjener efter eget udsagn 76.000 kroner om måneden, og dermed er han en af dem, der kommer til at få topskattelettelserne at mærke.

Men det fortjener han ikke, hvis man spørger Aalbæk selv.

Kan lide at gå på arbejde

- Nu kan jeg jo regne mig frem til, at du er en af dem, der kan komme til at nyde godt af nogle af de her topskattelettelser. Hvad du tænker om det?

- Jeg vil sige, at det fortjener sådan en som mig ikke, lyder det kontante svar fra Aalbæk.

Han mener ikke, at tanken om at kunne få en smule flere penge efter skat vil kunne lokke folk til at arbejde mere.

- Min motivation for at gå på arbejde og give den en skalle har sgu ikke noget at gøre med de sidste 30-40 tusind kroner, eller hvad fanden det drejer sig om. Uden at jeg ved en skid om det, så vil jeg tro, at alle, der tjener mere end 500.000 om året, har en eller anden kæphest, der gør, at de kan lide at gå på arbejde.

Aalbæk medvirkede i 2017 i en artikelserie i Ekstra Bladet, hvor 47 danskere viste deres lønsedler frem. Dengang tjente han lige omkring 70.000 kroner med pension. Foto: Linda Johansen

Ikke det der gør forskellen

- Ekstra Bladet har fået lavet nogle beregninger fra Cepos og Sydbank, der viser, at personer med en indtægt, der ligger over topskattegrænsen, kan få 1000 kroner mere mellem hænderne hver måned – det er ikke noget, du tænker, får den store betydning for dig?

- Altså det er jo ikke det, der gør forskellen. ’Så er jeg yderligere motiveret til at gå på arbejde’ – nej! Altså, tag da forhelvede de 1000 kroner om måneden og giv dem til nogen, der har brug for dem forhelvede, ikke?

Til sammenligning kommer personer med en indtægt markant under topskattegrænsen til at mærke skattelettelserne ved at få cirka 200 kroner mere mellem hænderne om måneden.

- Det har jeg det sgu ikke godt med. Det virker latterligt! Jeg synes som sagt, at der er masser af ting at bruge pengene på i det danske samfund for tiden. Altså kør dem hen til dem, der har brug for det.

- Det er symbolpolitik, som jeg håber, at den her dejlige midterregering hurtigst muligt ser sig fri fra.