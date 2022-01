Glædelig SU-melding til studerende

'Tag SU fra de kandidatstuderende, og omlæg det til rentefrie lån. Det vil give 3,5 mia. kroner, som kan investeres i hele uddannelsessystemet'.

Sådan lød forslaget fra Dansk Erhverv sidste år, som Venstre efterfølgende kaldte en 'interessant idé'.

Men det kommer ifølge regeringen ikke på tale. Det slår uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) nu fast over for Akademikerbladet.

”Jeg mener grundlæggende, at vi har et rigtig godt SU-system i Danmark, som giver alle - uafhængigt af baggrund - mulighed for at tage en uddannelse. Det skal vi værne om. Jeg har godt set, at nogle foreslår at ændre SU på kandidatuddannelser til lån. Venstre har også tidligere foreslået at omlægge store dele af SU-stipendiet til lån, men det er ikke regeringens politik”, udtaler Jesper Petersen i et skriftligt svar til Akademikerbladet.

Udmeldingen fra uddannelses- og forskningsministeren vækker glæde hos de studerende.

”Det er jo en rimelig utvetydig udmelding fra den ansvarlige minister, og det lyder jo som om, at regeringen derfor ikke har tænkt sig at røre ved dette område. Det er en langt klarere udmelding, end vi har hørt tidligere, hvor der lød meldinger om, at dette jo var noget, man skulle kunne tale om”, siger Mike Gudbergsen, der er forperson i Danske Studerendes Fællesråd (DSF), som repræsenterer can. 165.000 studerende over hele landet.

Også Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ser ministerens nye udmelding som ret klar.

”Den tolker jeg, som at der sættes en prop i den diskussion, og at der ikke skal ske noget på SU-området lige nu”, siger direktør Lars Andersen.

Han udelukker dog ikke, at diskussionen kan dukke op igen fx under en kommende valgkamp.

”For de studerende er dette jo naturligvis en meget vigtig og stor ting, men SU er jo blot en mindre brik i det store samfundsøkonomiske puslespil. På den anden side er det heller ikke altid de største beløb, der fylder mest i diskussionen. Det kan lige så vel være symbolikken, og den er stor, når det gælder uddannelse', siger Lars Andersen.