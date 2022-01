Godkender ALLE regeringens corona-indstillinger

Folketingets Epidemiudvalg har godkendt alle regeringens indstillinger til coronarestriktioner. Det oplyser udvalgets formand Kirsten Normann Andersen (SF).

Det betyder, at en række restriktioner for kulturlivet løftes fra og med søndag.

Derfor får blandt andet biografer, teatre og højskoler mulighed for at genåbne med et loft på antal af publikum.

Omvendt fortsætter en række restriktioner i nattelivet.

Epidemikommissionen har indstillet, at de restriktioner som fortsætter, foreløbigt skal gælde januar ud.

Det betyder, at blandt andet diskoteker og natklubber fortsat er lukkede.

Der må ikke være flertal imod en beslutning i Epidemiudvalget.