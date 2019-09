Gør alvor af trussel: Britisk parlament suspenderes

Det britiske parlament suspenderes efter mandagens dagsorden og frem til 14. oktober. Det bekræfter den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Premierminister Boris Johnsons talsmand understreger samtidig mandag, at regeringen ikke kommer til at bede EU om at få forlænget deadline for brexit.

Den deadline er foreløbigt sat til midnat 31. oktober.

Johnson havde på forhånd fået dronningens godkendelse til at suspendere parlamentet på et tidspunkt mellem mandag og torsdag i denne uge.

Demonstrationer foran det britiske parlament mandag. Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix

Nederlag på nederlag

I sidste uge led Johnsons regering flere afgørende nederlag i det britiske Underhus. Et flertal i Underhuset vedtog onsdag et lovforslag, der skal blokere for, at Storbritannien kan forlade EU uden en skilsmisseaftale.

Det har ellers været Boris Johnsons plan, siden han overtog posten som premierminister fra partifælle Theresa May i juli. Efter nederlaget fremsatte premierministeren et lovforslag om udskrivelse af parlamentsvalg i Storbritannien.

Her blev det også til et sviende nederlag til Boris Johnson.

Alternativt skal Johnson have parlamentets ja til at forlade EU uden aftale 31. oktober, hvilket ikke virker sandsynligt.

Boris Johnson vil mandag igen forsøge at få udskrevet valg i Storbritannien. Det kræver opbakning fra to tredjedele af det britiske Underhus.

- Vi stemte for at forlade EU, skriger demonstranten Steve Bray mandag på gaden i London. Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix

Oppositionen har på forhånd afvist at stemme for Johnsons anmodning.

Boris Johnson har mandag været på besøg i hos Irlands premierminister, Leo Varadkar, i den irske hovedstad, Dublin.

Her siger Johnson, at det er nødvendigt at forlade EU den 31. oktober.

- Ellers vil Storbritannien og briternes tillid til vores demokratiske system tage permanent skade, siger premierministeren ifølge britiske BBC.

Grænsen mellem EU-landet Irland og Nordirland, der efter brexit ikke længere vil være en del af EU, er et stort stridspunkt i brexitforhandlingerne.

En såkaldt bagstopper er i øjeblikket en del af den aftale, som den tidligere premierminister Theresa May har forhandlet sig frem til med EU og som tre gange er blevet stemt ned i parlamentet.

Bagstopperens formål er at forhindre, at der oprettes en fysisk grænse mellem Irland og Nordirland. Mange frygter nemlig, at det vil få en tidligere blodig konflikt mellem de to parter til at blusse op igen.

Kritikere af bagstopperen mener, at den risikerer at holde Storbritannien inde i EU-systemet på ubestemt tid.

- Vi er åbne over for alternativer (til bagstopperen, red.). Men det skal være realistiske, juridisk bindende og fungerende alternativer.

- Sådanne forslag har vi endnu ikke set, siger Leo Varadkar.

