Gør grin med 'Sleepy Joe'

Donald Trump langer ud efter Joe Biden efter det så ud til, at præsidenten faldt i søvn under COP26-konferencen

FN's klimakonference COP26 er fuldt i gang, hvor verdensledere diskuterer fremtidens klimaudfordringer. Under mødet vakte præsident Joe Biden opsigt af andre grunde end klimaet.

Det lignede nemlig, at præsidenten på et tidspunkt tog sig et kort blunder under åbningsmødet.

Ikke ligefrem heldigt når man allerede har øgenavnet 'Sleepy Joe'. Der gik da heller ikke lang tid, før den tidligere præsident Donald Trump, der gav Biden øgenavnet, reagerede på klippet fra klima-topmødet i Glasgow.

Langer ud efter Biden

Ifølge flere medier herunder New York Post langer Trump via e-mail ud efter Joe Biden for at falde i søvn under et møde om klimaforandringer, som ellers skulle være et vigtigt emne for Biden.

'Biden tog til Europa og sagde, at global opvarmning er hans højeste prioritet og faldt derefter straks i søvn foran hele verdenen på selve konferencen. Ingen, der har ægte entusiasme og tro på et emne, vil nogensinde falde i søvn!' skriver Donald Trump.

Op til sidste års valgkamp kaldte Donald Trump modkandidaten Joe Biden for 'Sleepy Joe' flere gange. Foto: Julo Cortez/Ritzau Scanpix

I Joe Bidens tale under gårsdagens åbningsmøde undskyldte præsidenten på vegne af USA for, at landet under Donald Trumps ledelse trak sig ud af Paris-aftalen.

78-årige Joe Biden er den ældste præsident til at overtage embedet nogensinde, og modstandere har tidligere sat spørgsmålstegn ved Bidens evne til at kunne klare alle pligter, som præsidentjobbet kræver.

