Gorbatjov: Forstår de i Washington, hvad det her kan føre til?

Den tidligere leder af Sovjetunionen Mikhail Gorbatjov forsvarer søndag INF-traktaten, som han selv var med til at indgå i 1987, efter at USA's nuværende præsident, Donald Trump, har bebudet, at han vil forlade den.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

- Under ingen omstændighed burde gamle nedrustningsaftaler bliver revet i stykker, siger Gorbatjov ifølge Interfax.

- Forstår de i Washington, hvad det her kan føre til?

Ifølge Gorbatjov virker Trumps plan på området "meget mærkelig". Det vil være en fejl og undergrave arbejdet under den kolde krig med nedrustning.

Gorbatjov indgik i 1987 INF-aftalen, som blandt andet forbyder landsbaserede mellemdistancemissiler, med den daværende amerikanske præsident, Ronald Reagan.

