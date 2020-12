Grænsen totalt lukket: Danske Rosemarie slap ud af England

Manden og børnene var rejst i forvejen til Danmark

Danske Rosemarie Mogensen var blevet tilbage i England for at få styr på virksomheden. Gaverne var først bestilt til levering på adressen i London om et par dage. Hjemrejsen var bestilt til Lillejuleaften.

Men noget inde i den selvstændige erhvervsdrivende fik hende til at træffe en hurtig beslutning lørdag.

Årsagen er covid-varianten N501Y, der lige nu spreder sig hastigt i London og det sydøstlige England. Ifølge de britiske sundhedsmyndigheder er varianten baseret på kliniske tests op til 70 pct. mere smitsom end den vanlige covid-19-streng.

- Min mand havde sagt, at jeg lige skulle blive og få styr på det sidste.

- Men mit instinkt fortalte mig, at jeg skulle af sted. Og hvis der er noget, vi har lært de sidste måneder, er det, at tingene ændrer sig lynhurtigt, siger Rosemarie Mogensen til Ekstra Bladet.

Mutant-kaos: Danskere strandet i isoleret UK

Den britisk bosatte dansker pakkede en taske og tog lørdag aften familiens bil mod havnen i Dover; et par timers kørsel sydøst fra London.

- Da jeg nærmede mig Dover, var der kø mange kilometer fra havnen. Det var klart værst for lastbiler, men det var også svært at komme til for privatbiler.

Ifølge beretninger fra rejsende på bl.a. PO Ferries og DFDS' Facebook-sider blev det i løbet af lørdag aften komplet umuligt at booke færgebilletter for både landgangspassagerer og bilister, der forsøgte at undslippe de kommende grænselukninger, som er den britiske regerings forsøg på at inddæmme den ekstra smitsomme virusvariant N501Y.

Alligevel lykkedes det Rosemarie Mogensen at finde frem til havneanlægget.

Efter ankomsten til havnen, måtte Rosemarie Mogensen vente i timevis, før hun kunne komme med den første ledige færgeafgang kl. 01.30 om natten.

- Det var først midt om natten, jeg kunne komme med til Calais i Frankrig. Mange af mine ansatte, der skulle tilbage til deres respektive lande at holde jul, kunne ikke få billet og må nu fejre julen i England. Jeg var heldig, og bagefter kunne jeg køre gennem Europa og hjem til Danmark.

- Hvad gør du dig af tanker om at isolere dig selv, når der netop er tale om en tilsyneladende ekstremt smitsomt variant af coronavirus?

- Vi følger selvfølgelig vejledningen om at isolere os i 10-14 dage. Men den her virus har været tilstede i England siden september, hvor man frit har kunnet rejse over grænsen til fx. Frankrig. Så jeg forstår slet ikke, at det lige præcist er nu, at alt skal lukke ned, siger Rosemarie Mogensen til Ekstra Bladet.

Store grupper danske borgere er dog ikke så heldige som Rosemarie Mogensen. De er formentlig tvunget til at holde jul i Storbritannien i år, efter der er indført en akut nedlukning for flytrafikken fra bl.a. London til Danmark.

'Så er der lukket for indflyvning fra Storbritannien de næste 48 timer fra i morgen klokken 10. Julen er aflyst for os, der skulle flyve hjem. Vi må vist ind forbi den danske butik så og købe noget kirsebærsovs,' lyder det fra bare én af de over 10.000 medlemmer af Facebook-gruppen 'Dansk i London'.

Fransk grænse lukket: Britisk kæde frygter tomme madhylder