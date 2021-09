Grinte midt i tragedien: Nu er hans parti i afgrundsdyb krise

Han så længe ud til at skulle afløse Angela Merkel som Tysklands kansler, men nu står Armin Laschet og CDU med den laveste tilslutning siden Anden Verdenskrig. Krisen begyndte med latter

Armin Laschets sommer har været intet mindre end katastrofal.

Den 60-årige CDU-politiker var ellers storfavorit til at afløse Angela Merkel på posten som kansler i Tyskland. Men en række skandaler betyder nu, at udsigten til en sikker sejr er vendt til et faretruende nederlag ved valget 26. september.

Meningsmålingerne ser så dystre ud for Laschet og hans kristendemokratiske parti, at de for første gang i 16 år står til at skulle afgive magten Tyskland. Og det har de kun én mand at takke for.

Kritikken er haglet ned over Armin Laschet, efter at han flere gange under en tale fra bundespræsidenten grinede, selvom situationen var gravalvorlig, i den delstat, han selv er ministerpræsident i. Foto. Pool/Ritzau Scanpix

Grinebideren

Skandalerne har nærmest stået i kø, siden Laschet i foråret blev valgt af CDU og søsterpartiet CSU som deres kandidat til at afløse mutti Merkel.

I midten af juli gjorde Laschet sig eksempelvis særdeles upopulær. Her kæmpede man i det vestlige Tyskland med altødelæggende oversvømmelser, som kostede mere end 100 mennesker livet.

Mens Tyskland så forfærdet til, havde Laschet alligevel svært ved at finde en passende grimasse under en tale af bundespræsident Frank-Walter Steinmeier om den humanitære krise i delstaten Nordrhin-Vestfalen.

Tv-billeder fangede nemlig en storgrinende Armin Laschet.

- Det var upassende, og jeg er ked af det, lød det dagen efter fra kanslerkandidaten.

De tyske partier Det tyske parlament Forbundsdagen består i dag af i alt 709 medlemmer fordelt på otte partier. De er listet efter størrelse herunder: CDU -Tysklands Kristelig-Demokratiske Union - er et af de traditionelle store partier i tysk politik med intet mindre end fem kanslere gennem tiderne. Partiet har med Angela Merkel i spidsen siddet på magten siden 2005. Nu hedder partiformanden i stedet Armin Laschet. Han skal forsøge at følge mutti Merkel på posten som kansler. CDU har 200 pladser i Forbundsdagen. SPD - Tysklands Socialdemokratiske Parti - er det andet af Tysklands store partier, som ofte har været med i regeringskoalitioner. I slutningen af juli overhalede partiet for første gang i 15 år rivalerne fra CDU i en meningsmåling. Partiets kanslerkandidat Olaf Scholz har dermed også øjnene rettet mod kanslerposten. Han er nuværende finansminister og vicekansler i koalitionsregeringen mellem netop CDU og SPD. De har 152 pladser i Forbundsdagen. AFD - Alternative Für Deutschland - er et forholdsvist nyt bekendtskab i tysk politik. Det indvandre- og EU-kritiske parti på den yderste tyske højrefløj ledes af Jörg Meuthen og Tino Chrupalle. AFD har 88 pladser i Forbundsdagen. FDP - Frie Demokratiske Parti - er Tysklands liberale parti. Christian Lindner er formand for partiet, der ved sidste valg fik 80 pladser i Forbundsdagen. De kan få en central rolle i den nye regering, hvis valget går deres vej. Die Linke - Venstrepartiet - er et socialistisk parti på den tyske venstrefløj, som har både Jannie Wissler og Susanne Henning-Wellsow som ledere. Die Linke fik 69 pladser i Forbundsdagen ved seneste valg. Die Grünen - De Grønne - er som navnet indikerer Tysklands grønne parti. De stormede i foråret frem i meningsmålingerne, men efter en række skandaler står partiet og deres kanslerkandidat Annalena Baerbock nu knapt så stærkt. Partiet kan forme en regering med både CDU eller SPD, men får formentlig brug for et tredje parti for at kunne danne et stabilt flertal. De Grønne har 67 pladser i Forbundsdagen. CSU - Kristelig-Social Union i Bayern - er CDU's søsterparti fra delstaten Bayern. Partiets leder Markus Söder var tæt på at vinde et kampvalg mod Armin Laschet om at blive kanslerkandidat for de to partier. CSU har seks pladser i Forbundsdagen. Die Partei - Partiet - er et satireparti i bedste Jacob Haugaard-stil. De har én repræsentant i Forbundsdagen - nemlig partiets stifter og frontfigur Martin Sonneborn. Vis mere Vis mindre

Plagiatoren

For at gøre ondt værre måtte Armin Laschet bare en uge senere se sig selv på forsiden i endnu en tabersag.

Den garvede politiker havde tidligere på sommeren gjort plagiat til et tema i valgkampen ved i hårde vendinger at kritisere sin modstander fra det grønne parti af samme navn, Die Grünen, fordi deres leder, Annalena Baerbock, havde kopieret passager fra en anden bog i sin selvbiografi.

Karma-boomerangen skulle dog vise sig at ramme Laschet lige i panden, da han i slutningen af juli selv blev afsløret i at have gjort det samme i en bog, han havde skrevet om immigration fra 2009, kunne Der Spiegel blandt andre rapportere.

Så måtte Laschet igen ud og undskylde over for de tyske vælgere.

Senest har han fået kritik for ikke at kunne nævne tre mærkesager, som han og CDU går til valg på.

Armin Laschet var favorit til at tage over efter Angela Merkel på kanslerposten. Det ser nu særdeles svært ud. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Afgrundsdyb krise

Under den nye kanslerkandidat Armin Laschet er den konservative blok gået tilbage i målingerne. Torsdag har CDU nået bunden.

I den seneste måling høster kristendemokraterne nemlig under 20 procent af stemmerne. Det er første gang i efterkrigstiden, at CDU har ligget så lavt i meningsmålingerne, skriver The Guardians korrespondent i Berlin, Philip Oltermann, på Twitter.

For at gøre ondt værre kan Laschet i stedet se manden, som ingen havde spået en chance, nemlig socialdemokraten Olaf Scholz fra SPD, stryge til tops i meningsmålingerne.

Den nuværende finansminister og vicekansler i koalitionsregeringen mellem SPD og CDU er nu det bedste bud på Merkels aftager.