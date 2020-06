Grønlandsk parti udpeger ny formand efter måneders uvished

Det grønlandske parti Demokraatit (Demokraterne) har fået ny formand.

Det står klart sent mandag aften, hvor Jens Frederik Nielsen er stemt ind som formand. Det skriver det grønlandske medie KNR.

Siden november har Demokraatit ikke haft en formand, da den daværende formand Niels Thomsen trak sig fra politik efter længere tids orlov på grund af stress.

I hans fravær varetog partiets næstformand, Randi Vestergaard Evaldsen, og den organisatoriske næstformand, Nivi Olsen, i samarbejde den daglige ledelse.

Efter fire måneder trak Randi Vestergaard Evaldsen sig også fra politik, da hun havde fået tilbudt en stilling som indkøbschef i Brugsen.

I mere end et halvt år har Nivi Olsen fungeret som formand. Hun forbliver medlem af bestyrelsen og er nu partiets organisatoriske næstformand, skriver KNR.

Jens Frederik Nielsen var den eneste, der stillede op til formandsposten.

Demokraatit er et socialliberalt parti, der blev stiftet i 2002. Partiet arbejder for en ansvarlig økonomisk politik.

Partiet fik seks mandater ud af 31 mulige ved det seneste valg i 2018.

Demokraatit kom ind i varmen hos Naalakkersuisut (det grønlandske selvstyre, red.) i slutningen af sidste måned, skriver KNR.

På samme tidspunkt blev der aftalt en ny koalitionsaftale mellem Demokraatit, det socialdemokratiske Siumut og Nunatta Qitornai, der på dansk kaldes Vort Lands Efterkommere.

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, kom med en begrundelse for den nye koalition, at de nye medlemmer skulle være med til at bære byrden under coronakrisen.

I den forbindelse blev Jens Frederik Nielsen udpeget som naalakkersuisoq - som svarer til en minister i Danmark - for erhverv og råstoffer.