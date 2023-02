Grønlandsk politiker frifundet for vold

Det grønlandske parlamentsmedlem Emanuel Nûko er blevet frifundet for anklagerne mod ham.

Nûko, der tilhører partiet Naleraq, stod tiltalt for både vold og for at have nægtet at følge politiets ordrer.

Det skriver KNR.

Ifølge anklageskriftet havde politikeren flere gange slået en person i baghovedet. Efterfølgende slog han personen omkuld, har KNR tidligere beskrevet.

Har taget sig tid

Men søndag fandt Sermersooq Kredsret i Tasiilaq, at Emanuel Nûko skulle frifindes for begge anklager, oplyser mandens forsvarer, Naja Joelsen, til KNR.

Anklagemyndigheden har taget sig betænkningstid til at vurdere, om afgørelsen skal ankes.

Ligesom ved de andre danske domstole lyder den maksimale betænkningstid på 14 dage.

Det var anklagemyndighedens påstand, at Emanuel Nûko skulle anbringes i en anstalt - svarende til fængsel - i 30 dage.

Det fremgår ikke, hvad rettens begrundelse for frifindelsen er.

Beruset

Episoden, som Emanuel Nûko nu er frifundet for, fandt sted 16. maj 2021.

Her havde han ifølge anklageskriftet indtaget omkring 15-20 genstande, skrev KNR.

Situationen eskalerede ifølge politiet, da politikeren havde indledt en højlydt diskussion med en unavngiven person.

Efterfølgende, da politiet forsøgt at mane ham til ro og blive stående, optrådte han truende over for politiet, fremgik det af anklageskriftet.

Politiet advarede om, at man ville bruge peberspray, hvis han ikke blev stående, og da han fortsatte frem mod betjente, gjorde de alvor af truslen.

Ophævet immunitet

Ifølge KNR var det Emanuel Nûko selv, der gjorde opmærksom på, at der var en retssag mod ham i september sidste år.

På den baggrund besluttede det grønlandske parlament, Inatsisartut, at ophæve hans immunitet, så han kunne retsforfølges.

Han søgte efterfølgende selv orlov fra både Inatsisartut og Kommuneqarfik Sermersooq, hvor han er medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommuneqarfik Sermersooq, hvor blandt andet hovedstaden Nuuk ligger, er Grønlands folkerigeste kommune.