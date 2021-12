Grønlandske børn får afvist erstatning - vil nu stævne staten

Den danske stat har afvist at udbetale godtgørelse til seks grønlændere, der var en del af et opdragelsesforsøg, hvor de som børn blev sendt til Danmark i 1951.

Det oplyser deres advokat Mads Pramming til DR. De vil nu tage sagen i retten.

- Når de afviser kravet og beder os om at gå til domstolene, er det det samme som i udgangspunktet at sige, at man ikke skylder nogen noget, og at det er noget, der skal løses ved domstolene, siger Mads Pramming til DR.

I november sendte han et krav til Statsministeriet om en godtgørelse på 250.000 kroner til hver af de seks grønlændere, der stadig lever. I alt 22 børn blev sendt til Danmark, men de 16 lever ikke længere.

Det er Socialministeriet, der har afvist sagen og sagt, at man må gå til domstolene. Mads Pramming vil mandag udtage en stævning mod Statsministeriet, fortæller han til DR.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gav sidste år en undskyldning til de 22 grønlændere, som var en del af eksperimentet.

I maj afviste socialminister Astrid Krag (S) at give godtgørelse. 'Selve anerkendelsen af fortidens fejl er det centrale', lød det fra hende.

De grønlandske børn var i alderen fire til ni år, da blev fjernet fra deres forældre og sendt til Danmark for at lære dansk.

Formålet var at skabe en dansktalende elite, som skulle gavne Grønlands udvikling.

Siden blev børnene placeret på et børnehjem i Nuuk med forbud mod at tale deres modersmål.

Forsøget fik store konsekvenser for børnene. Halvdelen udviklede misbrug og psykiske problemer, mange fik et kort liv, og kun et mindretal fik en uddannelse.

De seks overlevende grønlændere er i dag i slutningen af 70'erne.

Tidligere i år har 45 tidligere beboere på børnehjemmet Godhavn fået en godtgørelse på 300.000 kroner hver efter at være udsat for misrøgt og overgreb i 1960'erne.

Det fik de efter stævninger af staten, der efterfølgende indgik forlig med de tidligere beboere.