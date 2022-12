Grusomme henrettelser chokerer: Så sydkoreanske film

Det kan være skæbnesvangert at se noget så uskyldigt film fra nabolandet Sydkorea.

Det er den tragiske virkelighed i diktaturstaten Nordkorea. Her er to teenagedrenge angiveligt blevet henrettet for at se og distribuere film fra nabolandet på den koreanske halvø.

Hele befolkningen blev tvunget til at se på, oplyser mediet Radio Free Asia.

Henrettet i oktober

Ifølge norske Dagbladet blev de to drenge, der var 16 og 17 år, henrettet i byen Hyesan i oktober. Det er dog først nu, at nyheden rammer alverdens medier.

- De, der ser eller distribuerer sydkoreanske film og dramaer, og dem, der forstyrrer den sociale orden ved at dræbe andre, vil ikke blive tilgivet og vil få den maksimale straf - døden, lød det fra en embedsmand, da henrettelserne blev udført, ifølge kilder, som RFA har talt med.

Foruden de to teenagedrenge blev en anden ung mand også henrettet. Han havde angiveligt dræbt sin stedmor. Alle tre blev dræbt af skud.

En mand ser på snack af det nordkoreanske brand 'Taeha' i en butik i Pyongyang. Nordkorea har indført en radikal ny lovgivning, som har til formål at forhindre enhver form for udenlandsk indflydelse. Foto: Kim Won Jin/Ritzau Scanpix

Vanvittig lov

Henrettelserne kommer efter, at Nordkorea i 2021 indførte en radikal ny lovgivning, som har til formål at forhindre enhver form for udenlandsk indflydelse.

Den betyder hårde straffe til enhver, som er i besiddelse af udenlandsk tøj, en udenlandsk film eller som bruger slang.

I Nordkorea er der konstant lukket ned for alt - der er intet internet, ingen sociale medier og kun nogle få statskontrollerede tv-kanaler, som kun sender, hvad landets ledere vil have, at man skal høre.

Med loven har den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, strammet grebet yderligere i sin kamp mod, hvad der kaldes 'reaktionære tanker'.

Enhver med omfattende mediemateriale fra Sydkorea, USA eller Japan bliver idømt dødsstraf eller 15 år i fangelejr.

Kim har i et brev beordret landes ungdomsorganisationer til at slå ned på 'individualistisk, antisocialistisk adfærd blandt unge'. Han mener, at udenlandsk tale, hårstil og tøj er 'farligt som gift'.

Iagttagere siger, at Kim ønsker at stoppe al information udefra, fordi livet under hans regime bliver stadigt mere vanskeligt. Millioner menes at sulte, og det ville være farligt, hvis de så rigdommen i nabolandet i en tv-serie. Seoul er en af Asiens rigeste byer.