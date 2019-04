Gul alarm: 'De lurepasser og fedtspiller'

Ingen partier trykker så ofte på "hverken for eller imod"-knappen i folketingssalen som Socialdemokratiet. Siden folketingsvalget for snart fire år siden har partiet 96 gange stemt blankt, viser DR Nyheders optælling.

Det svarer til lige knap fem procent af afstemningerne og giver Socialdemokratiet den gule førertrøje i at stemme gult - og det er udtryk for, at partiet lurepasser og fedtspiller, lyder dommen fra begge ender af folketingssalen.

- Det er fedtspilleri. Socialdemokratiet er ikke så meget et rødt parti længere, det er mere blevet et gult parti, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

- Normalt er det jo flot at have den gule førertrøje, men ikke i den her sammenhæng, istemmer Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, og tilføjer:

- Det er udtryk for, at Socialdemokratiet lurepasser og fedtspiller. Og lige her op til valget er det jo vigtigt for vælgerne at vide, om man stemmer rødt eller grønt.

Flere af Socialdemokratiets gule stemmer er afgivet på udlændingeområdet, og det skaber tvivl om, hvor man har partiet henne på den anden side af det meget snarlige folketingsvalg, mener Martin Henriksen.

- Når man stemmer gult så meget, så er det jo fordi, man åbner op for, at man kan gøre noget helt andet efter et valg. De vil give sig selv fleksibilitet, så hvis De Radikale og venstrefløjen efter valget kræver indrømmelser på udlændingeområdet, så har Socialdemokratiet ikke låst sig på en fast linje, siger han.

Socialdemokratiet stemte blandt andet gult til lovkravet om, at man skal give håndtryk ved en ceremoni for at blive dansk statsborger. Forslaget prøvede at løse et ikke-eksisterende problem, lød argumentet.

Partiet trykkede også på den gule knap, da Folketinget i december skulle stemme om et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Partiet ville gerne have et nyt udrejsecenter, men kunne ikke stemme for, når man ikke kendte det konkrete beslutningsgrundlag for finansieringen, lød det.

Mange af Socialdemokratiets gule stemmer er afgivet, når de andre oppositionspartier har stillet ændringsforslag til regeringens finanslov eller har forsøgt at pålægge regeringen at gøre bestemte ting med beslutningsforslag.

Det skaber i Enhedslistens optik usikkerhed om, hvorvidt Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har tænkt sig at føre en anden politik end statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), hvis hun vinder valget.

- Det er et kæmpe problem. Det rykker grundlæggende ved tilliden til, hvad Socialdemokratiet vil, og det giver et indtryk af, at man på mange områder ikke har tænkt sig at føre en anden politik end Lars Løkke, siger Rune Lund og tilføjer:

Kritikken preller helt af på medlem af Socialdemokratiets ledelse på Christiansborg Henrik Dam Kristensen, der som gruppesekretær koordinerer folketingsgruppens afstemninger. Han mener ikke, at den gule rekord sår tvivl om Socialdemokratiets politik.

- Jeg mener sådan set, at vælgerne ret klart ved, hvor de har Socialdemokratiet, siger han og tilføjer:

- Det er under fem procent af tilfældene, vi har stemt gult. Og hver eneste gang, vi har stemt gult, har der været en meget klar argumentation for det.

Men det er vel ikke en rekord, I ligefrem er stolte af?

- Nej, men det har også lidt at gøre med den måde, regeringen tilrettelægger politikken på. For hvis man har et lovforslag, hvor man ved, at vi generelt er for hensigten, og man så putter enkelte elementer ind, som man godt ved, vi er imod – så skal vi jo markere den forskel på en eller anden måde. Og det har vi så i nogle tilfælde valgt at gøre ved at stemme gult, siger Henrik Dam Kristensen.

