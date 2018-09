Guvernør-drømmen brast for 'Sex and the City'-stjerne

'Sex and the City'-stjernen Cynthia Nixon skal alligevel ikke være guvernør i den amerikanske delstat New York.

Det står klart, efter at den nuværende guvernør, Andrew Cuomo, torsdag besejrede den rødhårede skuespillerinde i demokraternes interne opstillingsvalg.

Andrew Cuomo skal stå over for republikaneren Marc Molinaro ved det afgørende guvernørvalg 6. november, skriver Associated Press.

Cuomo havde langt flere penge til at føre valgkamp for, og han havde under hele valgkampen et komfortabelt forspring i meningsmålingerne.

Han har også haft opbakning fra prominente demokrater som Hillary Clinton og Joe Biden.

Cynthia Nixon, en lesbisk aktivist, havde håbet, at hun kunne overhale Andrew Cuomo venstre om, men vælgerne satsede alligevel på det velkendte.

Cuomo, 60, har ført valgkamp på sine politiske resultater såsom legalisering af ægteskab mellem personer af samme køn, øget våbenkontrol og betalt familieorlov.