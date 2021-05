Guvernør: New York genåbner snart i stor stil

New York er godt på vej ind i en ny fase af coronapandemien, der betyder, at store dele af den amerikanske storby snart kan genåbne.

Det siger guvernør Andrew Cuomo mandag.

Fra 19. maj får restauranter, teatre, museer, detailforretninger og andre virksomheder lov til at genåbne på fuld eller næsten fuld kapacitet.

- Det er en forsigtig genåbning. Det er en gradvis genåbning. Men vi er på et punkt nu, hvor vi vil tage et stort skridt fremad med at genåbne, siger guvernør Cuomo på et pressemøde.

De steder, der nu får lov at åbne igen, skal dog sikre, at det er muligt for folk at holde god afstand.

I sidste uge meddelte Cuomo, at New Yorks restauranter fra fredag får lov at udvide kapaciteten til 75 procent.

Mandag meddeler han også, at New Yorks metro om to uger igen vil køre døgnet rundt. Der vil blive gjort ekstra godt rent i togvognene for at begrænse coronasmitte.

Hvad angår sport, kan man indtil videre forsvare at fylde tilskuerpladserne i sportsarenaer en tredjedel op, siger Cuomo.

I takt med at flere bliver vaccineret, vil der også blive plads til flere mennesker ved sportsarrangementer.

Af de omkring 20 millioner mennesker, der bor i delstaten New York, er syv millioner færdigvaccinerede.

Cuomo siger, at der nu bliver leveret flere vacciner, end der er efterspørgsel på. Derfor inviterer han også de 'de unge og de tvivlende' til at blive vaccineret hurtigst muligt.

- Enhver, der vil have en vaccine, kan bare gå ind og få den. Der er ikke noget, der står i vejen for det, siger guvernøren.

Det tre delstater New York, New Jersey og Connecticut har koordineret genåbningen, siger guvernøren.

Sidstnævnte delstat genåbnede dog en stor del af sine forretninger allerede i marts.