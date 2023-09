Hånet af kollega: - Priviligeret plejehjem

Det er på tide, at aldrende politikere indser, at de skal træde tilbage, lyder det skarpt fra Nikki Haley

I et halvt minut var han fuldstændig væk. Stivnet og fjern.

- Hørte de spørgsmålet, senator, spørger en af hans medarbejdere efter en lang og akavet pause. Efterfølgende eksporteres toppolitikeren af scenen.

I USA er den republikanske minoritetsleder i Sentatet, Mitch McConnell, havnet i modvind efter flere episoder, hvor han er gået totalt i baglås. Nu håner præsidentkandidat sin 81-årige kollega.

På et pressemøde onsdag frøs den amerikanske toppolitiker i mere end 30 sekunder. Foto: ABC Affiliate WCPO/Ritzau Scanpix

Giv op

Det er kun en måned siden, at den republikanske minoritetsleder i Sentatet også frøs under et pressemøde. Den seneste seance er dog for meget for den republikanske præsidentkandidat og tidligere FN-ambassadør Nikke Haly.

I et interview med Fox News lyder det ifølge Dagbladet, at McConnell bør indse, at han er færdig.

- Lige nu er Senatet det mest privilegerede plejehjem i landet. Mitch McConnell har gjort nogle fantastiske ting, og han fortjener kredit for dette. Men man skal vide, hvornår det er tid til at give op, siger Haley.

Hun pointerer videre, at præsident Joe Biden ligeledes virker som en mand, der ser ud som om, at han kæmper med sin fremskredne alder.

Den mangeårige republikanske profil Mitch McConnell stoppede talestrømmen under en pressebriefing, hvor han gik helt i sort. Se videoen her. Her går senatslederen også i baglås.

Læger siger god

En læge har dog torsdag sagt god for, at den 81-årige republikanske senator kan vendte tilbage til sit arbejde.

Det oplyser lægen i USA's kongres, dagen efter at McConnell for anden gang inden for kort tid gik i stå midt i sin talestrøm og blev helt fraværende i over et halvt minut.

tv-optagelser af hans stivnen har fået mange politikere og eksperter til at tvivle på, at han kan fortsætte som republikanernes leder i det amerikanske senat.

- Efter at have evalueret gårsdagens (onsdag, red.) hændelse har jeg informeret McConnell om, at han medicinsk er klar til at fortsætte med sit planlagte arbejde, skriver lægen Brian Monahan til Det Republikanske Partis kontor.

- Lejlighedsvis svimmelhed er ikke ukendt, når man er ved at komme sig efter en hjernerystelse, konstaterer han.

Tidligere på året faldt Mitch McConnell ved et middagsselskab og fik både en hjernerystelse og skader på nogle ribben.

Han blev indlagt og måtte igennem flere ugers genoptræning, inden han kunne vende tilbage til sine opgaver i Senatet.