Hård aften for Johnson: Endnu en medarbejder smutter

Boris Johnsons pressechef, Jack Doyle, har forladt sin stilling.

Det bekræfter premierministerens kontor.

Opsigelsen kommer, kort tid efter at også Johnsons chef for politik, Munira Mirza, har sagt op.

Jason Groves, politisk redaktør ved avisen Daily Mail, som var først med nyheden om Doyle, skriver, at opsigelsen var planlagt og ikke har relation til Mirzas opsigelse.

Årsagen til Mirzas opsigelse er en påstand, som Boris Johnson fremførte i det britiske parlament mandag.

Her anklagede han oppositionens leder, Labour-partiets Keir Starmer, for i et tidligere job ikke at have retsforfulgt en af Storbritanniens værste sexforbrydere.