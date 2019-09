Hård kritik af Danmark for klimaregnskab

Forskere fra udlandet mener, at der er pyntet på det danske klimaregnskab

Danmarks klimaregnskab ser en del pænere ud, end det er, fordi Danmark betragter afbrænding af træ som co2-neutralt. Det møder kritik fra en række forskere i udlandet, skriver TV2.

Hvis afbrændingen af træ ikke blev betragtet som co2-neutralt, ville co2-udledningen være 39 procent højere, fortæller en forsker til ifølge TV2.

- Det svarer til bogføringssvindel. Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør, siger William Moomaw, som har været hovedforfatter på flere rapporter for FN’s klimapanel.

- Det er klimasvindel, lyder det fra professor Daniel Kammen fra Berkeley Universitet i Californien.

