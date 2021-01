Hård kritik af Mette F.: 'Voldsomme og indgribende beslutninger'

'Helt ærligt - det her kan danskerne simpelthen ikke være tjent med!'

Sådan skriver lederen af Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, lørdag aften et opslag på Facebook.

I opslaget går han hårdt til angreb på de beslutninger, regeringen har truffet under coronakrisen, som han ikke mener er gennemført på et ordentligt grundlag.

'Vi blev bedt om at tilgive fejl, men vildledning er over stregen! Det er kommet frem, at sundhedsmyndighederne ikke anbefalede nedlukningen. De faglige eksperter i NOST og AC-gruppen gjorde heller ikke.'

'Forstå mig ret, jeg støttede nedlukningen i marts. Men jeg vil ikke føres bag lyset. Så voldsomme og indgribende beslutninger skal træffes på et ordentligt og ærligt grundlag,' skriver partilederen blandt andet i opslaget.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Kritik i rapport

Opslaget kommer dagen efter, at regeringen har fået hård kritik i en rapport fra en ekspertgruppe. Her fremgår det blandt andet, at det formentlig primært var regeringens beslutning at lukke landet ned, og altså ikke en anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

- De har jo lyttet til rådgivningen. Men som fagperson ser det ud til, at man virkelig er gået meget længere, end man er blevet rådgivet.

- Og der er problemet så, at man kommunikerer det ud, som om der er overensstemmelse mellem rådgivningen og beslutningerne, sagde tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Else Smith, fredag om rapporten.

Ekspert: Der er langt fra myndighedernes rådgivning

Det er netop den kommunikation, Søren Pape Poulsen er udtilfreds med.

'Det er ikke et demokrati værdigt, at man blæser på befolkningen på den måde. Danskerne har krav på at kende sandheden.'

'Vi har krav på at få at vide, hvad der er Søren Brostrøms råd, og hvad der er Mette Frederiksens holdning. Vi skal kunne skelne mellem faglighed og politik. Det er vigtigt,' skriver han.