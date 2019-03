Hård kritik af Pia Kjærsgaard: Nedværdigende og uværdigt

En ænkelt stavefejl kan få nogle helt op i det røde felt, heriblandt Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

Således har der udspillet sig et længere slag om den korrekte stavemåde for ordet 'fæstne' eller 'fæste' mellem hende og forretningskvinden Stine Bosse. Det har nu fået formanden for Ordblindeforeningen til at udtale kritik af Pia Kjærsgaard.

For efter Stine Bosse havde skrevet:

'Excuse me? Kan vi fæste lid til at Pia Kjærsgaard nu er blevet rummelig?'

kom Folketingets formand til tasterne.

'Det hedder fæstNe.... så fat det dog Stine Bosse, og andre der ikke kan stave....'

Den noget ligefremme udlægning falder dog ikke i god jord hos Ordblindeforeningen, som føler sig truffet af formandens formaning.

- Hun trækker debatten helt ned, hvor den slet ikke hører hjemme. Det ligner ikke noget at gå ind og påpege en stavefejl på den måde, som hun har gjort. Det er simpelthen så nedværdigende og ikke Folketingets formand værdigt, siger formand for Ordblindeforeningen Mogens Schmidt.

Mogens Schmidt mener samtidig, at Pia Kjærsgaard burde komme med en undskyldning.

Groteskt

Stine Bosse stiller sig også uforstående over for det noget skarpe tweet.

- Jeg kan ikke forstå, hun bruger tid på det. Hun kan jo sagtens være uenig med mig, men så angriber hun noget, der skulle have været en stavefejl, siger hun.

Folketingets formand har ikke selv lagt noget videre i sine tweets og mener, at man ikke skal tage det så tungt.

- Twitter er jo et friområde, hvor debatten går højt. Mennesker omkring mig ved udmærket godt, at jeg altid retter, når ordene bliver brugt forkert. Jeg tager det ikke alvorligt, og det synes jeg heller ikke andre skulle gøre.

- Der er mange, der læser dit tweet, som om du synes, de, der ikke kan stave, er dumme. Hvad tænker du om det?

- Ej, hold nu op. Så synes jeg efterhånden, at man begynder at tage tingene lidt for nært. Det har ikke spor at gøre med, om folk er dumme eller ordblinde.

- Ordblindeforeningen kalder tweetet for nedladende og ikke Folketingets formand værdigt. Hvad siger du til den kritik?

- Hold nu op, det har jeg snart lagt øre til i så lang tid, at jeg bare trækker på skulderen. Det er efterhånden ved at blive et mundheld. Jeg synes, Ordblindeforeningen, som udfører en god funktion i vores samfund, skulle prøve at beskæftige sig med noget væsentligt.

Det kom senere frem, at man kan skrive 'fæstne' både med og uden 'n'. Det mener Folketingets formand dog fortsat er en uskik.

- Dansk Sprognævn burde ikke sige, at alt er tilladt, men i stedet lave nogle ordentlige retningslinjer, siger Pia Kjærsgaard.