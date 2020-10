Hårdt angreb: Det største svigt i historien

Nattens debat mellem de to vicepræsidentkandidater handlede i høj grad om coronaepidemien

Mens debatten mellem de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, vakte opsigt, fordi de to kamphaner hele tiden afbrød hinanden, foregik nattens debat mellem de to vicepræsidentkandidater anderledes roligt.

Således var det største 'drama' i løbet af debatten, at de to debattører, Mike Pence og Kamala Harris, ofte overskred den tid, de havde fået til at tale om et givent emne.

Foto: Morry Gash/Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

Debatten kom i høj grad til at handle om coronapandemien og især den nuværende regerings håndtering af den. Det er særligt et varmt emne i disse tider, hvor præsident Donald Trump selv har været smittet og indlagt med sygdommen.

Og Kamala Harris tøvede da heller ikke med at skyde efter Trumps håndtering af krisen.

- Det amerikanske folk har været vidne til det største svigt af en nogen administration i vores lands historie. Administrationen har mistet deres ret til at blive genvalgt på den baggrund, lød det fra Harris.

Angreb på Pence

Her nævnte hun blandt andet, at 210.000 amerikanere har mistet livet til sygdommen siden pandemiens udbrud, og at frontarbejderne på hospitalerne mm. er blevet behandlet som 'offer-arbejdere'.

Angrebet på administrationens coronahåndtering er særligt et betændt emne i en debat med netop Mike Pence, da han har haft det formelle ansvar for coronahåndteringen under Donald Trump.

Kamala Harris var ellers blevet spurgt, hvordan pandemien ville være blevet håndteret, hvis det var hende og Joe Biden, der stod i spidsen for landet, men hun brugte altså i højere grad taletiden på at angribe Pence.

I Pences modsvar mente han, at Harris' bud på at håndtere krisen var 'at plagiere Trump-administrationen'.

Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Svarede ikke på spørgsmål

Ifølge flere medier havde begge vicepræsidentkandidater under debatten en tendens til at undlade at svare på det spørgsmål, de blev stillet, og i stedet fortsatte de med deres egen dagsorden.

Eksempelvis blev Pence også under debatten spurgt ind til, hvorfor Det Hvide Hus valgte at holde et event i Rose Garden, selvom det var i strid med de lokale retningslinjer i Washington DC.

Her valgte Pence dog blot at rose det amerikanske folk og sige, at 'den amerikanske præsidents arbejde fortsætter'.

Opdateres ...