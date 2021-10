Hækkerup afviser politisag efter Venstre-angreb

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil ikke bede politiet efterforske sagen om den automatiske sletning af sms'er på statsminister Mette Frederiksens mobiltelefon.

Det er han blevet opfordret til af Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

- Jeg mener ikke, at der på baggrund af Venstres opfordring er grundlag for at rette henvendelse til politiet. Hvis Venstre ønsker at indgive en politianmeldelse, står det jo Venstre frit for, siger Hækkerup i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet torsdag eftermiddag.

Preben Bang Henriksen oplyser samtidig, at partiet ikke selv går videre med sagen til politiet.

Ekstra Bladet spørger Mette Frederiksen til de slettede sms'er ...

Beskæmmende

Han kalder det dog 'beskæmmende', at justitsministeren ikke vil inddrage politiet.

- Hvis bankdirektøren har nægtet en et lån, så tror jeg ikke, at det tjener noget formål at gå til den lokale bankassistent og spørge om det samme lån, siger Bang Henriksen.

- Sagt med andre ord: Her har vi den øverst ansvarlige for politiet, som ikke finder grundlag for at gøre noget. Så må jeg sige, at så tror jeg, at det bliver omsonst at gå til de underordnede og spørge, om de har lyst til at gøre noget, siger Venstres retsordfører.

Venstre havde derfor torsdag morgen bedt Hækkerup om at få politiet til at efterforske den automatiske sletning af sms'er. Ikke kun på statsministerens telefon, men også hos tre højtstående embedsfolk i Statsministeriet.

Vilde sms'er har set dagens lys under Minkommissionen ...

Har ikke slettet

Justitsministeriet oplyser ligeledes over for Ekstra Bladet, at minister Nick Hækkerup - modsat Mette Frederiksen - ikke har haft sin telefon indstillet til at slette sms'er efter 30 dage.

'Ministeriet har ikke udarbejdet retningslinjer for opbevaring af sms’er, og der har ikke været en ensartet praksis for opbevaring af SMS’er i ministeriet. Det kan i den forbindelse oplyses, at justitsministerens telefon ikke har været indstillet til automatisk at slette SMS’er, men at denne indstilling har været anvendt på enkelte ansattes telefoner, herunder departementschefens.

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at ministeriet under inddragelse af bl.a. hensynet til informationssikkerhed vil igangsætte et arbejde i forhold til at fastsætte generelle retningslinjer i staten for, i hvilken udstrækning og hvordan SMS-beskeder skal opbevares. Justitsministeriet vil ikke udtale sig om forhold, der er omfattet af Minkkommissionens undersøgelse. Spørgsmål om udlevering af materiale til Minkkommissionen kan rettes til kommissionen'.