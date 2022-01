Hækkerup satser på at sende pirat til afsoning i Kosovo

En formodet pirat er på vej til retsforfølgelse i Danmark, og hvis det står til justitsminister Nick Hækkerup (S), kan vedkommende snart se frem til en tur til Kosovo for at sidde bag tremmer.

Det siger Hækkerup, efter at Justitsministeriet torsdag kunne meddele, at tre af fire formodede pirater fra fregatten 'Esben Snare' i Guineabugten løslades, mens den fjerde, som er kommet til skade, retsforfølges i Danmark.

- Han vil blive retsforfulgt, og der er altid en usikkerhed, fordi domstolene skal vurdere beviserne, om han vil blive dømt eller ej. Men vores formodning er, at vi fra anklagemyndighedens side har en fornuftig sag, og at han vil blive straffet, siger Hækkerup om den formodede pirat, der skal stifte bekendtskab med det danske retssystem.

Danmark og Kosovo underskrev i december en hensigtserklæring om leje af 300 fængselspladser i Balkan-landet. Det sker, fordi Danmark vil sende udvisningsdømte fanger til Kosovo. Og det er altså her, at Hækkerup satser på at sende den formodede pirat hen.

- Nu arbejder vi med at få oprettet en fængselsafsoning i Kosovo. Og han vil være en af dem, som vil være kandidat til at afsone sin straf i det fængsel. For han har ikke noget som helst med Danmark at gøre, siger Hækkerup.

Ministeren understreger, at han helst ikke så den formodede pirat i Danmark, men at Danmarks internationale forpligtelser gør, at der er ingen vej er udenom.

De fire formodede pirater blev i første omgang sigtet for forsøg på manddrab efter en ildkamp med danske styrker på 'Esbern Snare' i Guineabugten.

De tre af dem løslades til søs, men den fjerde, der kom til skade under aktionen, bliver bragt til Danmark, fordi det ikke er forsvarligt at løslade ham grundet de skader, han har pådrog sig i ildkampen.