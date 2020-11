Hænger falske avisforsider op i hovedkvarteret

Det er ikke slut endnu. Donald Trump nægter at erkende sit nederlag, og han ligner en mand, der vil kæmpe til det allersidste.

Det samme gør hans kommunikationschef Tim Murtaugh, der lørdag morgen postede et tweet med billeder af en avisforside fra The Washinhgton Times, der udnævner Al Gore til præsident i år 2000, hvor George Bush vandt.

- Velkomsthilsen til personalet på Trump-stabens hovedkontor. En påmindelse om, at det ikke er medierne, der bestemmer, hvem der bliver præsident, tweetede han sammen med billederne, som du kan se over artiklen.

Problemet er bare, at avisforsiden er redigeret. The Washington Times har aldrig haft den overskrift, lyder det i et svar på Twitter.

'Billederne er blevet manipuleret. The Washington Times publicerede aldrig en 'President Gore'-overskrift'. Avisen skriver tilmed, at de har informeret Murtaugh om fejlen via email, og Trumps kommunikationschef har nu slettet sit tweet.

På den rigtige forside står der 'President Bush' med et stort billede af den nye præsident.

CNN-journalisten Andrew Kaczynski har fundet indledningen fra den rigtige avisforside, og det viser sig, at begge avisforsider nævner Bush i begyndelsen af artiklen, hvilket tyder på, at det kun er overskriften og billedet, der er ændret.

Det vides endnu ikke, hvem der har redigeret avisforsiden eller hvorfor.

Men alt tyder på, at der er tale om et mindre vellykket forsøg på at bekæmpe mediernes såkaldte 'fake news' med vaske ægte fake news.

Donald Trump har tidligere været ude at anfægte, at medierne har erklæret vinderen af præsidentvalget. Det er nu to dage siden, at medierne udråbte Joe Biden som vinder. Donald Trump har endnu ikke holdt en officiel tale siden.