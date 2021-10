Hænger nye plakater op foran politianmeldt ambassade

Thomas Rohden (R) har endnu engang forsøgt at hænge sine Kina-kritiske valgplakater op ved den kinesiske ambassade. Han har dog ikke meget tillid til, at de bliver hængende

Mandag politianmeldte Thomas Rohden (R) den kinesiske ambassade, efter han var overbevist om, at de har pillet hans valgplakater med Tibets flag og teksten 'Stop samarbejdet med Kina' ned.

Tirsdag har han allerede været ude og sætte nye plakater op.

- Det er ikke den kinesiske ambassade, der skal vælge, hvilke valgplakater der kan hænge i Danmark, sagde Thomas Rohden - der er formand i Dansk Kina-kritisk selskab - med en frisk valgplakat i hånden.

Med vognen fuld af friske plakater var Thomas Rohden igen ude for at hænge dem op foran Kinas ambassade. Foto: Kenneth Meyer

Ikke en 'mediegimmick'

Da Ekstra Bladet var tilstede ved ophængningen af nye Kina-kritiske plakater, var det i selskab med flere andre journalister.

Thomas Rohden mener dog ikke, at der er tale om en 'mediegimmick'.

- Når man går ind på din hjemmeside omkring regionrådsvalget, så står der, at dine mærkesager er noget med psykiatri, grøn omstilling og flygtninge. Der står ikke noget om Kina. Er det her ikke bare sådan en 'mediegimmick' for at promovere Dansk Kina-kritisk selskab?

- Jeg tror ikke, du har fulgt med på min Facebook så. Der står rigtig meget om det der. Jeg har jo flere mærkesager, og hvis du følger med der, så har jeg skrevet rigtig mange ting og arbejdet med det her i meget meget lang tid. Så det er noget, jeg har haft noget med at gøre i meget lang tid, sagde han.

Denne gang hænger plakaterne, så de også kan ses fra ambassaden. Foto: Kenneth Meyer

Venstre kræver reprimande

Efter en video fra Den Uafhængige viste en vagt fra den kinesiske ambassade, der piller valgplakater ned, reagerede Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen (V).

Han skrev på sin Twitter, at han forventer, at Udenrigsministeriet indkalder den kinesiske ambassadør til en meget bestemt samtale og læring i demokrati i Danmark.

Også udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har reageret. Han er ikke klar til at indkalde kinesiske diplomater, men han kalder det dog 'dybt problematisk'.

Han skriver i en mail til Ekstra Bladet, at han vil afvente politiets konklusion, før han træffer en beslutning i sagen.

Ambassaden afviser ikke

Efter gentagne henvendelser til ambassaden ville de stadig ikke fortælle, om det er dem, der har pillet plakaterne ned. I stedet har de sendt en mail, hvor de fordømmer ophængningen af Tibets flag.

'Vi udtrykker vores stærke indignation over denne bevidste provokation,' skriver ambassaden i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Vi blander os aldrig i andre landes valg, men vi er dog klart imod ethvert forsøg på at blande sig i Kinas interne anliggender og undergrave dets suverænitet og territoriale integritet under påskud af valgkamp eller den såkaldte ytringsfrihed,' skriver ambassaden.

