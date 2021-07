Haitis præsident myrdet i eget hjem

Haitis præsident, Jovenel Moïse, er natten til onsdag blevet dræbt i sit hjem.

Det oplyser landets fungerende premierminister, Claude Joseph, i en erklæring.

En gruppe af uidentificerede personer angreb præsidentens hjem natten til onsdag. Her skød de og dræbte ham, oplyser premierministeren.

Premierministeren tilføjer, at det nu er ham, der er i spidsen for landet.

I erklæringen fordømmer premierministeren angrebet og maner befolkningen til ro.

Han kalder angrebet en 'hadefuld, umenneskelig og barbarisk handling' og siger, at politiet og landets væbnede styrker har kontrol over situationen.

Jovenel Moïses kone, førstedame Martine Moïse, blev såret af skud i angrebet og er bragt til et hospital.

Moïse har været i spidsen for det caribiske land siden februar 2017.

Moïse har stået over for store protester, siden han overtog præsidentembedet i 2017.

Oppositionen har beskyldt ham for at forsøge at gøre sig selv til diktator ved at blive mere autoritær. De anklager har han afvist.

Angrebet på ham er sket, på et tidspunkt hvor en bølge af politisk motiveret vold hærger landet.

Det fattige land er politisk splittet og står over for en humanitær krise med mangel på mad. Og der er frygt for omfattende uroligheder i landet.

Premierminister Joseph oplyser, at man tager "alle værktøjer i brug for at beskytte landet".

Haitis hovedstad, Port-au-Prince, kæmper med stigende bandevold, og politiet har svært ved at få kontrol over gaderne.

Volden er særligt drevet af øget fattigdom og politisk ustabilitet i Haiti.

Moïse har egenhændigt styret Haiti i mere end et år, efter at flere valg, herunder præsidentvalg, er blevet udsat på grund af uroligheder.

FN's Sikkerhedsråd, USA og Europa har opfordret til, at der skulle afholdes et retfærdigt og gennemsigtigt præsidentvalg senest ved udgangen af 2021.