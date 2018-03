Han er som en kat - bare med 12-13 liv

- Berlusconi har 12-13 liv. Han er som en kat.

Sådan lød det fra tidligere premierminister Matteo Renzi, da Silvio Berlusconi igen viste sit politiske ansigt.

Forinden var Silvio Berlusconis politiske liv var dødt. Helt begravet. Sexskandaler, bunga bunga-fester, en dom for skattesvig og relationer til mafiaen sendte ham ud på et politisk sidespor i støvlelandet.

Men han har på mirakuløs vis rejst sig fra graven med et stort smil. Og så i en alder af 81 år.

4. marts skal italienerne for en kort stund stille pasta-tallerkenen fra sig og gå ned til stemmeurnerne. Efter over et år med politisk uro og en konstitueret premierminister er det tid til parlamentsvalg.

Og her kan Italiens 'Il Cavaliere' (Ridderen red.) få en hovedrolle. Også selv om han ikke kan blive valgt, fordi en dom for skattesvig hænger over hovedet på ham.

I løbet af valgkampen har Berlusconis parti, Forza Italia, fået mere og mere momentum, og de seneste meningsmålinger viser, at de står til at få omkring 16 procent af stemmerne.

Ifølge Gert Sørensen, ekspert i italiensk politik og historie samt seniorforsker på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, gør han det ved at lancere sig selv som manden, der står for en moderat højrefløjspolitik.

- Det er jo det helt store spørgsmål, hvordan Silvio Berlusconi endnu en gang har formået at gøre comeback. Desværre er der en gruppe mennesker i Italien, der godt kan lide hans fiflerier med de almindelige demokratiske regler og love. De har måske også glemt, hvad han står for - hukommelsen i politik er nogle gange ikke ret lang.

Artiklen fortsætter under billedet

Silvio Berlusconi sammen med sin 49 år yngre kæreste Francesca Pascale. Han er 83, hun er 32. (Foto: All Over Press)

- Desuden er Berlusconi symbolet på noget, som italienerne allerede kender. De ved, hvad de har i vente, fordi der er intet, der tyder på, at han ændrer stil. Selv om han ikke selv kan sidde i regering, så kan han styre det hele udefra, selv om han måske ikke her helt velegnet til at styre landet. For det kommer han til, hvis hans blok vinder. I hvert fald indirekte, siger Gert Sørensen.

Silvio Berlusconi har selv meldt ud, at han gerne vil være premierminister i Italien, når hans karantæne udløber

Den charmerende ridder

Selv om Italiens ridder har rundet 81 år, så er han stadig en charmetrold, der går lige til grænsen.

Det viste han senest i løbet af valgkampen, da han hilste på en reporter fra britiske BBC. Her fortalte Silvio Berlusconi for rullende kameraer, at hun ikke måtte have sådan et fast håndtryk, for så ville hun aldrig blive gift.

Og sådan har han altid været. En charmetrold.

Artiklen fortsætter under billedet

Foto: AP

- Et andet træk ved Silvio Berlusconi er, at han charmerer sig udenom problemerne. Samtidig er han omgivet af journalister, der ikke stiller de relevante spørgsmål og følger op på tingene. Han har en eller anden form for immunitet i journalistisk forstand, fordi han ikke bliver konfronteret med de ting, han gør.

Silvio Berlusconi ejer fortsat den italienske mediegigant Mediaset, der har kanalerne Rete 4 og Canale 5. De to største TV-kanalerne udover statsejede Rai, og det bliver udnyttet til fulde.

Søndagen før valget deltog Silvio Berlusconi i interview på over en time, hvor han svarede på spørgsmål fra journalister, som han selv har ansat. Alt det på trods af, at han slet ikke kan blive valgt ind.

Dødt løb

Men hele valget handler naturligvis ikke om Silvio Berlusconi. Langt fra.

Du kan læse alt om de andre aktører og partier her:

Interaktivt element

Foruden de fem partier beskrevet ovenfor kan Fratelli d'Italia (Italiens Brødre red.) også få en rolle i valget. De har rødder i fascist-paritet i Italien og bliver beskrevet som nationalistiske. Partiet står til at få omkring fem procent af stemmerne.

Tre dage før valget ser det ud til at blive en kæmpe gyser, som nemt kan ende i dødt løb og dermed status quo for euro-zonens fjerde største økonomi.

Det italienske valgsystem er skruet sådan sammen, at det er en blanding mellem det britiske og det danske. Der er både et princip om enkeltmandskredse, hvor vinderen tager det hele, som vi kender det fra Storbritannien, og også et system som det danske, hvor proportionalitetsprincippet gælder.

- Det er meget svært at udtale sig om, hvad der sker. En ting er, hvordan vælgerne fordele stemmerne på de enkelte partier. En anden diskussion er, hvordan det fordeler sig i mandater i parlamentet. Vi ved formentlig ikke noget før valgaftenen og måske dagen efter, men det kan meget vel gå hen og blive dødt løb. Det betyder så, at ingen får et parlamentarisk grundlag til at danne regering, siger Gert Sørensen til Ekstra Bladet.

- Og hvad betyder det så for fremtiden i landet?

- Præsident Sergio Mattarella træder til, og han vil formentlig lægge op til, at den nuværende regering med Paolo Gentiloni fra Det Demokratiske Parti i spidsen overtager. Hvor længe han sidder er svært at sige, men landet skal jo køre videre, og rent forfatningsteknisk, så sidder den nuværende regering, til der er parlamentarisk grundlag for at danne en ny. Det ender dog formentlig med et valg igen til efteråret, siger Gert Sørensen til Ekstra Bladet.

Den seneste meningsmåling fra midten af sidste måned forudsiger, at højrefløjen får 38 procent (med 17 procent til Berlusconi og 13 procent til Ligaen), mens Femstjernebevægelsen står til at få 28 procent og centrum-venstre 26 procent af stemmerne.