Han kan sætte en kæp i hjulet på Biden

- Jeg vil sige det på den måde, at hvis Joe Manchin havde boet i New York og ikke i West Virginia, der er en stærk republikansk stat, så havde han været Republikaner, lyder vurderingen fra dansk ekspert

Til trods for at Joe Biden og Demokraterne har flertallet i Senatet og Repræsentanternes Hus, så er det ikke en vej uden bump, som USA's kommende præsident skal begive sig ud på, når han vil have sin idéer ført ud i livet.

I partiet kan der nemlig opstå interne tvekampe, og på højrefløjen sidder Joe Manchin fra West Virginia.

- Jeg vil sige det på den måde, at hvis Joe Manchin havde boet i New York og ikke i West Virginia, der er en stærk republikansk stat, så havde han været Republikaner, lyder vurderingen fra Anders Agner, ansvarshavende chefredaktør på Kongressen.com.

- Den måde, han agerer politiske smager mere republikansk end demokratisk. Men det er klart, at det er nemmere at skulle få sit eget parti til enes end at skulle bero sig på at lave tværpolitiske aftaler på fx. sundhedspolitik.

Trump ignorerer rigsretssag: - Jeg blev chokeret

To fløje

Det kan lade sig gøre, men det bliver ikke let, for de ser meget forskelligt på blandt andet klima i partiets senat-gruppe med Bernie Sanders, der i Danmark er et velbeskrevet blad, i det ene ringhjørne, mens 73-årige Joe Manchin sidder i det andet.

Som nævnt er Manchin fra West Virginia. En stat, hvor han tidligere har været guvernør, og nu repræsenterer i Senatet.

- Det er en af de stater, der beror sig på kulminedrift. En stor del af hans donorer kommer fra oliesektoren, og han er ikke just en mand, der står og vifter med det grønne klima-flag, når han får chancen. Tværtimod, siger Anders Agner om Joe Bidens sten i skoen.

- Derfor skal der kæmpes internt for at kunne lande klimaaftaler. Biden vil gerne, men der kommer bump, som han dog burde kunne komme over, vurderer Agner.

Danske Karens kæmpesucces: Tjener kassen på wienerbrød i USA