Anthony Fauci er blevet kendt af mange amerikanere, efter han har stået på adskillige pressemøder og fortalt den amerikanske befolkning om den markante coronasmitte, der har været i USA.

Nu fortæller han om, hvordan den tidligere præsident Donald Trump har kaldt Fauci, der fungerede som hans øverste medicinske rådgiver, for en katastrofe overfor andre ansatte, og at den tidligere præsident har sat Fauci i svære situationer, hvor han været nødt til at rette op på præsidentens udtalelser.

I et længere interview med The Telegraph fortæller Anthony Fauci, hvordan det har været at arbejde under Trump-administrationen .

- Jeg forsøgte at lade videnskaben lede politikken, men Trump lagde lige så stor vægt på anekdotisk evidens, siger Fauci.

Anekdotisk evidens bruges ofte til at modbevise videnskabelig dokumentation, og det er det, Fauci mener, Trump gjorde.

Anthony Fauci har været nødt til at rette op på Donald Trumps coronaudtalelser. Foto: Alex Brandon/Ritzau Scanpix

'Underminerede strategien'

Ifølge Fauci var den tidligere præsidents pseudovidenskab og konspirationsteorier med til at underminere hans faktabaserede coronastrategi.

Fauci måtte flere gange stå og rette op på Trumps udtalelser på pressemøder.

- Det førte til unødvendige og ubehagelige konflikter, hvor jeg blev tvunget til at rette op på, hvad han (Trump red.) sagde. Det førte til, at hans folk gik imod mig, siger han.

Fik nok

Donald Trump indikerede også, at han ville fyre Fauci efter valget, som han regnede med at vinde, da han takkede vælgerne for rådet ved et vælgermåde, da de råbte 'fyr Fauci'.

Til sidst fik Fauci nok og gik i medierne.

- Jeg gik ud i offentligheden og var uenig med ham. Han lod forfærdelige ting ske.

Anthony Fauci sagde ja til at forblive på posten, som den amerikanske præsidents nærmeste medicinske rådgiver, da Joe Biden blev valgt til præsident.

