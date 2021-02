Han skal danne ny regering i Italien

Italiens præsident, Sergio Mattarella, har onsdag officielt givet tidligere den tidligere chef for Den Europæiske Centralbank (ECB) Mario Draghi mandat til at danne ny regering i Italien.

Det oplyser præsidentens kontor i en erklæring. Draghi meddeler selv, at han har sagt ja til opgaven

Draghi tilføjer, at Italien står i en svær situation, og at han vil gå til opgaven med respekt for parlamentet. Han opfordrer til sammenhold i den svære situation.

Draghi siger, at han føler sig overbevist om, at han kan danne regering.

Mattarella henvendte sig til den 73-årige tidligere centralbankchef, efter at Italiens koalitionsregering brød sammen i slutningen af januar.

Det skete, da Giuseppe Conte indgav sin afskedsbegæring som premierminister.

Præsident Mattarella bad tirsdag aften nationalforsamlingen i Rom om at støtte en ny, 'ikkepolitisk regering', som kan lede landet videre gennem coronapandemien.

Lykkes det ikke at opnå tværpolitisk opbakning til en såkaldt teknokratregering, kan præsidenten blive nødt til at udskrive nyvalg.

En teknokratregering kendetegnes ved at være styret af eksperter, der vægter økonomiske og tekniske forhold højere end politiske principper.

Mario Draghi er en italiensk økonom og bankmand. Han er en af de absolutte bagmænd bag de lave renter i eurozonen. Han har af økonomer fået tilnavnet Super Mario.

I 2011 - da Europa var i knæ på grund af finanskrisen - afløste han Jean-Claude Trichet som øverste chef i ECB. Her var han indtil 2019.

Draghi huskes særligt for at redde euroen, da det så sværest ud.

Giuseppe Contes koalitionsregering kollapsede i slutningen af januar. Det skete, da tidligere premierminister Matteo Renzi trak sit lille Italia Viva-parti ud af regeringen som følge af håndteringen af coronapandemien.

Koalitionsparterne formåede ikke at blive enige om at danne en ny regering, inden fristen udløb tirsdag.