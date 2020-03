Han tog det roligt - konen fandt sig ikke i noget

Jill Biden kan blive USA's nye førstedame, hvis Joe Biden ender med at blive præsident. Tirsdag aften viste hun, at hun er klar til at tage fat

Som måske kommende førstedame er der masser opgaver for Jill Biden, men hun havde netop troet, at hun også skulle agere sikkerhedsvagt.

Men det var tilfældet tirsdag aften i forbindelse med Super Tuesday i USA. Her talte Joe Biden ved sin valgfest i Los Angeles, da to demonstranter stormede scenen.

Joe Biden tog det roligt, og det lykkedes da også en sikkerhedsvagt at pacificere den første demonstrant og få hende ført væk fra scenen.

Men da der kom en mere, så måtte 68-årige Jill Biden træder til.

Her er øjeblikket, hvor Joe Bidens kone tackler en demonstrant (Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix)

Den måske kommende førstedame valgte at tackle demonstranten, inden hun for alvor kom op på scenen.

Efterfølgende trådte en af Joe Bidens rådgivere til og fik ført kvinden væk fra scene med hjælp fra endnu en sikkerhedsvagt. Og hun var ikke synderligt imponeret over demonstranterne.

I broke a nail. #SuperTuesday — Symone D. Sanders (@SymoneDSanders) March 4, 2020

Monster-comeback

I flere uger har Bernie Sanders lignet en favorit til at skulle udfordre Donald Trump i kampen om at blive USA's præsident.

Men Super Tuesday har vendt op og nede på det hele.

I skrivende stund har Joe Biden 453 delegerede, mens Bernie Sanders har 382.

Mest overraskende er hans sejr i Texas. En stat som Bernie Sanders ellers regnede for sikker. Alle stemmerne mangler også her at blive talt op, men de store tv-statoner har kaldt Joe Biden som vinderen.

- Nu er Biden det bedste bud p en Trump-udfordrer, siger USA-kender Lars Græsborg Mathiasen fra Kongressen.com.

På CNN beskriver den politiske kommentator Van Jones Joe Bidens utrolige comeback

- Det er bemærkelsesværdigt. På 72 timer er han gået fra at være en joke til en Juggernaut (amerikansk superhelt med enorme kræfter, red.) Det er det, som er sket. Jeg har aldrig set noget ligende. Nogensinde.

Foto: Ritzau Scanpix

- At han kommer bagfra uden mandskab og penge og alene med budskabet om, at han kan 'get it done' - altså slå Donald Trump. Det er utoligt, siger han.

Lang gyser

Det er dog stadig for tidligt at afskrive Bernie Sanders.

- Han giver ikke op, konstaterer Lars Græsborg Mathiasen i Ekstra Bladets tv-studie.

Primærvalgene fortsætter resten af foråret og først til juni kåres demokraternes bud på en Trump-killer ved partikongressen.

Det kræver 1.991 at vinde posten som præsidentkandidat.

Joe Biden er en moderat kandidat, som slår på at han kan vinde de amerikanske midtervælgere. På den anden side står Bernie Sanders, der kalder sig socialist og repræsenterer den yderste venstrefløj i det demokratiske parti.

I en dansk kontekst ville de færrest nok kalde Bernie Sanders synspunkter yderligtgående, men meget er anderledes på den anden side af Atlanten.