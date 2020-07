Hanoi vil teste 21.000 hjemvendte rejsende fra hotspot

I Vietnams hovedstad vil myndighederne teste 21.000 personer, der for nylig er vendt tilbage fra byen Da Nang.

Det oplyser myndighederne i Hanoi torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, mens myndighederne i Vietnam er i kapløb med tiden om at inddæmme landets første udbrud af coronavirus siden april.

De tusindvis af test vil finde sted fra torsdag til lørdag, oplyser byens administration i en erklæring.

Hanoi registrerede tidligere torsdag sit første tilfælde af covid-19, der kunne knyttes til et nyligt udbrud i den centrale by Da Nang.

Det har fået myndighederne i den vietnamesiske hovedstad til at beordre alle barer lukket fra midnat onsdag i næste uge.

På samme tidspunkt vil der blive indført et forbud mod større forsamlinger.

Det nye udbrud i Da Nang har på seks dage spredt sig til seks byer og provinser i Vietnam.

I weekenden alene blev der registreret 42 nye smittetilfælde.

Det oplyser landets sundhedsministerium torsdag ifølge Reuters.

Vietnam har i alt registreret 459 smittetilfælde siden pandemiens begyndelse og ingen coronarelaterede dødsfald. Der bor knap 100 millioner mennesker i landet.

I øjeblikket er 81.000 personer i Vietnam i karantæne. Det er en stor stigning fra mandag, hvor 12.000 var i karantæne, oplyser sundhedsministeriet.

Premierminister Nguyen Xuan Phuc siger til tv-stationen Vietnam Television (VTV), at alle provinser og byer i Vietnam nu er i risiko for at blive ramt af en ny bølge.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Ifølge lokale medier er et pizzeria i Hanoi blevet lukket, fordi en medarbejder blev testet positiv for coronavirus, efter at vedkommende var vendt tilbage fra Da Nang.

De nye smittetilfælde kommer, efter at en vietnamesisk mand fredag i sidste uge blev testet positiv for covid-19 på et hospital i Da Nang.

Onsdag morgen blev der bekræftet otte nye tilfælde i byen, hvilket bringer det samlede antal smittetilfælde knyttet til hospitalet op på 21.