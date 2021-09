Hans beslutning kan ramme ham som en boomerang

For anden gang på mindre end et år går canadierne mandag til stemmeurnerne for at stemme til parlamentet.

Sædvanligvis kan en regering sidde i fire år, før der skal udskrives nyvalg, men den siddende premierminister, Justin Trudeau, har mere end to år før tid besluttet at få folkets tilkendegivelse om, hvem der skal sidde for bordenden, når der skal træffes beslutninger i Canada.

Baggrunden er ikke nogen større politisk krise eller en regering i opløsning, som ofte er baggrunden for nyvalg.

Det var - tilsyneladende - tværtimod, at Trudeau og hans parti, Liberal Party, havde stor opbakning i befolkningen som følge af en succesfuld vaccineudrulning.

Håbet var dermed, at Trudeau kunne udskifte sin mindretalsregering ud med en flertalsregering, men det håb er siden valget blev udskrevet i slutningen af august smuldret til i stedet at kaste ham ind i det modsatte scenarium: At han kan miste magten i landet.

Intet flertal

Således står Trudeau ifølge de seneste meningsmålinger til at få lige under en tredjedel af stemmerne, mens hans nærmeste konkurrent, Conservative Party med Erin O'Toole i spidsen, står til at få næsten lige så stor opakning.

Der er derfor ingen, der står til at få de nødvendige 170 mandater alene, og en kommende regering skal derfor efter alt at dømme formes på baggrund af forestående forhandlinger med andre partier.

Især Trudeaus beslutning om at udskrive valg kan vise sig at have ramt ham som boomerang, og det er muligvis en af de beslutninger, der har kostet flest stemmer.

Således har en meningsmåling vist, at tre tjerdedele af de canadiske vælgere ikke ønskede et tidligt valg, skriver The Guardian.

Den konservative leder, Erin O'Toole, har fået en blomstrende popularitet, efter valget blev udskrevet. Foto: Blair Gable/Reuters/Ritzau Scanpix

Egoistisk

Og netop valgudskrivelsen bliver der også gået hårdt til fra de politiske modstandere, der ikke forstår nødvendigheden af et ekstra valg midt i en pandemi.

- Dette valg er frugtesløst, risikabelt og egoistisk. Det er rent faktisk u-canadisk, lyder det fra Erin O'Toole, mens også Jagmeet Singh fra New Democratic Party er hård i retorikken.

- Hr. Trudeau gør alt bare for showets skyld. Hans beslutninger har såret folk. Han har vist, hvis side, han er på. Han er ikke på jeres side, lyder det fra partilederen ifølge The Guardian.

Justin Trudea, Jagmeet Singh og Erin O'Toole i forbindelse med en politisk debat tidligere på måneden. Foto: Adrian Wyld/Pool via Reuters/Ritzau Scanpix

Justin Trudeau vandt overbevisende ved sin første valgsejr i 2015, og den charmerende, karismatiske premierminister blev blandt andet kendt som 'Canadas Obama'. Siden er facaden krakeleret en smule, og hans popularitet er et stykke fra tidligere tiders højder.

Troede på storsejr

Hvem der efter dagens valg skal være landets premierminister er derfor stadig et åbent spørgsmål.

- Jeg troede, Liberal ville have været i stand til at ride på en form for vaccinebølge og tage æren for massevaccinationerne og være i en bedre position, end de er i nu. Men vi står med en situation, hvor den canadiske befolkning er meget splittet, så udsigten til at noget parti vinder flertallet, som målingerne ser ud nu, er usandsynlig, lyder det fra Eric Merkley, der er professor i politologi ved University of Toronto, over for The Guardian.

Selv hvis Trudeau skulle ende med ikke at få flest stemmer ved dagens valg, er det ham der får serveretten i forhold til at kunne indgå forhandlinger om at danne en ny regering.