40.000 stemmer på danske-tyske Stefan Seidler vil formentlig være nok til at sikre ham en plads i Forbundsdagen, hvor hans parti vil slå et slag for det danske mindretal i Tyskland

Helt oppe i det nordlige Tyskland kan et lille danskerparti skabe en vaskeægte sensation på søndag, når det tyske valg skal afgøres.

Her har danskerpartiet SSW - eller Sydslesvigsk Vælgerforening - nemlig for første gang i 60 år en reel chance for at sikre sig en plads i det tyske parlament, Forbundsdagen.

I spidsen for partiet står 41-årige Stefan Seidler. Han er født af en dansk mor og har en dansk far fra det danske mindretal i Flensborg.

Hvis han søndag kan sætte kursen mod sin nye arbejdsplads i Berlin, vil det være med det formål at få kollegerne i Forbundsdagen til at tænke mere på det danske mindretal i Tyskland og på danske løsninger.

Mens Stefan Seidler har medvind i ryggen, har Merkels partifælle Armin Laschet vadet i skandaler under valgkampen ...

Hans dansker-parti kan skabe chok i Tyskland i morgen

Fokus på mindretallet

Syd for grænsen bor der godt 50.000 dansktalende tyske statsborgere. Efter valget kan de meget vel ende med at have en stemme i Europas mest magtfulde og indflydelsesrige parlament.

- Chancerne er ret gode. Vi skal have de her 40.000-50.000 stemmer, og til sidste delstatsvalg fik vi 49.000 stemmer. Så chancerne er gode, siger Stefan Seidler til Ekstra Bladet.

- Vi er jo et mindretalsparti, og derfor skal vi også koncentrere os primært om det, der ligger os aller nærmest, og det er jo at få rettigheder for vores danske mindretal ind i grundloven, fortsætter partilederen om SSW's vigtigste mærkesag.

I Tyskland er spærregrænsen fem procent, hvilket er væsentligt højere end i Danmark, men stiller man op som et mindretalsparti, er man fritaget for den grænse.

Derfor kan 40.000 stemmer være nok til, at sikre SSW et mandat i det tyske parlament, selvom partiet kun kan gafle stemmer i delstaten Slesvig-Holstein.

- Vi stiller også op som et regionalt parti, fordi vores region for tit bliver forbigået i Berlin, når det handler om tilskudsmidler og infrastruktur. Det siger vi, at nu må det være nok, og derfor tager vi til Berlin og slår i bordet, så der kommer fokus tilbage på det nordligste Tyskland. Det kan ikke passe, at Bayern får det hele, lyder det fra den 41-årige Stefan Seidler.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I Tyskland bruger man i mange tilfælde stadig faxmaskiner, hvilket er håbløst umoderne, mener Stefan Seidler. Foto: Colurbox.com

Danske løsninger

Et for stort fokus på det rige Tyskland mod syd, skaber udfordringer for naboerne mod nord, påpeger Stefan Seidler ligeledes over for Ekstra Bladet:

- I del aktuelle trafikplan har Bayern 325 initiativer, mens Slesvig-Holstein har 22. Det har jo en indflydelse på Danmark og hele Skandinavien.

Generelt skal der tænkes mere efter dansk forbillede i fremtidens Tyskland, mener partilederen:

- Vi vil gerne bringe danske løsninger på dagsordenen i Berlin. Når vi eksempelvis kigger på digitalisering, er Danmark jo lysår foran Tyskland inden for det offentlige, i skolerne og i sundhedsvæsnet. Det kender man ikke til hernede, så man behøver ikke at genopfinde den dybe tallerken, men blot tage ved lære af, hvad man gør i Danmark.

- Hernede er det jo sådan, at man nogle gange stadig skal sende ting med fax, siger Stefan Seidler.

Ifølge SSW's pressechef pressechef Per Dittrich ved partiet formentlig søndag ved 21-tiden, om Stefan Seidler får en plads i Bundesdagen.

- Og så skal vi nok finde champagnen frem, forsikrer han over for Ekstra Bladet.