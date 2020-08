Hans Engell: Kæmpe beløb til Wammens krigskasse

9,2 milliarder.

Så mange penge vil regeringens sætte af på finansloven til at bekæmpe coronavirussen næste år, skriver Ritzau.

- Det er et kæmpe beløb, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Regeringens forslag til finansloven for 2021 bliver først fremlagt i morgen, men det tyder altså på, at det bliver en coronafinanslov.

Allerede lørdag luftede finansminister Nicolai Wammen (S) tanker om en såkaldt krigskasse, som skal bruges til at løse udfordringerne ved coronakrisen.

Nicolai Wammen sagde tidligere søndag aften, at partierne skulle være realistiske med deres ønsker til finansloven.

- Regeringen flytter en stor del af de frie midler - altså de penge, der kan forhandles om - over til en coronakonto på knap 10 milliarder kroner, siger Hans Engell.

Ifølge Hans Engell kommer milliardpuljen til at gå til at støtte eksportvirksomheder og lave massevaccination af danskerne, hvis der kommer en vaccine.

Nemme forhandlinger

Med et så stort beløb sat af til at komme coronavirussen til livs, forudser Hans Engell, at årets forhandlinger om finansloven bliver ganske udramatiske.

- Coronaudgifterne belaster Danmark enormt, og i Danmark har vi mellem 700.000 og 800.000 arbejdspladser bundet op på eksport. Og hvis eksporten ikke fungerer, er Danmark i store problemer. Vi skal altså sikre det, vi skal tjene penge på, siger han.

- Og så har jeg svært ved at se, at nogen af de andre partier ville have noget imod massevaccination. For kommer der en vaccine, skal alle kunne vaccineres hurtigt, og det koster jo kassen, fortsætter Hans Engell.

Men når det står til, at de fleste af de ledige midler sættes at til at håndtere coronavirussen, kan gøre det svært for de andre partier at sætte deres aftryk på finansloven.

- Wammens krigskasse bliver så stor, at der ikke kommer til at være særlig mange penge til at køre enkeltsager for de andre partier, og de vil de selvfølgelig være sure over, vurderer Hans Engell.

Nicolai Wammen sagde tidligere søndag aften, mens han var med til at bære eksemplarer af finanslovsforslaget ind gennem vinduerne i Finansministeriet, at partierne skulle være realistiske med deres ønsker til finansloven.