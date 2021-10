Hans indlæggelse kan sende hele landet i krise

I weekenden blev der afholdt parlamentsvalg til underhuset i Tjekkiet.

Noget overraskende var det ikke premierministerens parti, ANO 2011, der fik flest stemmer, om end partiet dog fik et enkelt mandat mere end alliancen Spolu.

Men valgresultatet var ikke det, der medførte de største overskrifter i Tjekkiet i kølvandet på valget.

Det var det derimod, at landets præsident, Milos Zeman, der ikke var på valg, blev bragt på hospitalet til intensivbehandling, i forbindelse med at han mødtes med den siddende premierminister, Andrej Babiš.

Det var for rullende kameraer, at den tjekkiske præsident søndag blev bragt på hospitalet. Foto: Michal Cizek/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke alene står Tjekkiet nu uden landets øverste forfatningsmæssige magt, men præsidentens indlæggelse er også et hårdt slag for Babiš' planer om at blive siddende på magten.

Huller i planen

Op til valget har Zeman nemlig lovet, at han vil gøre, hvad han kan for at fastholde premierministeren ved magten. Den mulighed vil han i princippet stadig have, idet han havde i sinde at lade det største parti målt på mandater indlede regeringsforhandlingerne efter valget - på trods af at oppositionspartierne har nok mandater til at lave flertal.

Det skriver The Guardian.

For selvom Andrej Babiš lige nu ikke har mandater nok til at danne en regering, har analytikere spekuleret i, at han vil bruge perioden efter valget til at prøve at danne sprækker i alliancen Spolu, der består af tre partier, og få opbakning fra et af partierne til at danne en regering alligevel.

Parlamentet kan bestemme

Men med præsidentens indlæggelse er der nu opstået krav om at udløse en klausul i forfatningen, der kan erklære præsidenten uegnet til at varetage sin post, hvorefter hans opgaver skal overdrages til premierministeren og formanden for parlamentet.

Milos Zeman blev senest genvalgt som præsident i 2018. Arkivfoto: David W Verny/Reuters/Ritzau Scanpix

Det vil betyde, at formanden for parlamentet overtager opgaven med at udpege den, der skal danne regering. Lige nu er formanden loyal over for Andrej Babiš, men det nyvalgte parlament forventes at ville udpege en ny parlamentsformand, når de mødes senere på måneden.

Ifølge Jiři Pehe, der er politolog og direktør på New York University i Prag, har landet nu alle ingredienser til at blive kastet ud i en politisk krise.

- Grupperingerne i oppositionen har dannet en pagt, så Babiš har brug for præsidenten til at bakke ham op og bede ham om at indlede forhandlingerne om en ny regering. Det tyder på, at præsidenten ikke vil være i stand til at gøre det i noget tid - hvis nogensinde, siger han til The Guardian.

Det er kommet som en overraskelse for mange - inklusive meningsmålingsinstitutterne - at Andrej Babis er kommet sådan i knibe efter valget. Foto: Joe Klamar/AFP/Ritzau Scanpix

'Uansvarligt'

Præsident Zeman blev indlagt på baggrund af komplikationer med sit helbred, som i noget tid har været dårligt. Den 77-årige præsident, der er ryger, sidder i kørestol og lider af neuropati og diabetes type to.

Jiři Pehe ryster på hovedet over, at hans rådgivere ikke har fortalt parlamentet om præsidentens helbredstilstand

- Det var så uansvarligt, at dem omkring Zeman ikke har forberedt sig ved at underrette parlamentet om, at han var syg, så det kunne fratage ham fra hans opgaver, eller de kunne have overtalt præsidenten til at træde tilbage, siger han.

På grund af de nuværende omstændigheder er det derfor usikkert, hvornår Tjekkiet kan forvente at have en ny regering på plads.