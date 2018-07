Har du mistet overblikket? Her er tidsplanen for briternes vej ud af EU

Den britiske premierminister, Theresa May, vil fremover selv lede brexitforhandlingerne med EU. Således overtager hun forhandlingerne fra den særlige brexitminister, som tidligere har stået for møderne med EU's forhandlere i Bruxelles.

Det oplyser den britiske premierminister tirsdag.

Her er et overblik over de hidtidige og kommende skridt på briternes vej ud af EU:

* 23. juni 2016. De britiske vælgere stemmer for at forlade EU med stemmetallet 52-48.

* 29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Det indleder en nedtælling på to år til exit.

* 29. april: Stats- og regeringscheferne for de resterende 27 EU-lande vedtager på et ekstraordinært topmøde i Bruxelles EU's retningslinjer for første fase i exitforhandlingerne.

* 8. juni: Premierminister Theresa May og hendes konservative parti mister det absolutte flertal ved et parlamentsvalg og bliver afhængig af støtte fra det nordirske unionistparti DUP.

* 19. juni: EU's chefforhandler, Michel Barnier, og den britiske brexitminister, David Davis, indleder de formelle forhandlinger om selve skilsmissen.

* 8. december: Theresa May og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, enes i Bruxelles om betingelserne for også at tage hul på forhandlinger om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

* 23. marts: EU27-lederne vedtager på et topmøde retningslinjer for forhandlinger om rammerne for det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Det handler især om udformningen af en frihandelsaftale.

* 12. juli: Theresa May fremlægger en hvidbog med planen for fremtidens forhold til EU. Få dage forinden har brexitminister David Davis og udenrigsminister Boris Johnson forladt regeringen i protest mod Mays kurs.

* 19. juli: Den nye brexitminister, Dominic Raab, mødes for første med Michel Barnier i Bruxelles.

* 20. juli: EU27-landenes europaministre siger, at Theresa Mays hvidbog indeholder både godt og skidt og rejser mange spørgsmål.

* 24. juli: Theresa May meddeler, at hun fremover selv vil lede brexitforhandlingerne med EU. Brexitminister Dominic Raab bliver hendes stedfortræder og bevarer ansvaret for Storbritanniens hjemlige forberedelser til brexit.

* Oktober 2018: EU ønsker at afslutte forhandlingerne om en udtrædelsesaftale, herunder aftale om exit, overgangsordning og rammerne for det fremtidige forhold.

* Fredag 29. marts 2019 ved midnat: Storbritannien forlader efter planen EU. En overgangsordning, hvor briterne accepterer at følge alle EU-regler uden at være med til at træffe beslutningerne, kan i givet fald træde i kraft.

* April 2019: Efter den britiske exit kan EU og Storbritannien forhandle en aftale på plads om fremtidens partnerskab, herunder en frihandelsaftale.

* 31. december 2020 ved midnat: Overgangsperioden efter britisk exit ventes at udløbe.

* 1. januar 2021: Det nye partnerskab mellem EU og Storbritannien kan efter den nuværende, men tidspressede køreplan i givet fald træde i kraft.