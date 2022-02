Har fået 300 billeder fra skandalefester

Boris Johnsons fremtid som premierminister er i fare, efter han er endt i et voldsomt stormvejr i forbindelse med fester på Downing Street.

Boris Johnson kæmper for sit politiske liv, mens politiet undersøger omfattende billedmateriale af ham og hans nærmeste under mulige brud på coronarestriktioner

Dårligt lederskab og mangel på dømmekraft.

Den britiske premierminister får en hård medfart i en den netop frigivede Partygate-rapport om skandalefesterne i Downing Street 10 under coronanedlukningen i Storbritannien.

Oppositionen kræver Johnsons afgang, mens flere medlemmer fra hans eget konservative parti overvejer at stemme for et mistillidskvortum mod den kolossalt pressede premierminister. Politiets næste træk kan blive Johnsons endeligt.

Boris Johnson var mandag eftermiddag i Underhuset for at svare på spørgsmål, efter at Sue Grays rapport om de omstridte sammenkomster i Downing Street 10 under coronanedlukningen udkom. Ritzau Scanpix

300 billeder

Premierministeren bønfaldt nemlig mandag sine partifæller om at vente til, at politiets havde afsluttet sin undersøgelse med at vende ham ryggen.

Men kritikken i Partygate-rapporten fra den ledende embedsmand Sue Gray kan meget vel være et ilde varsel for Johnson. Det er således kun et udsnit af den rapport, som politiet har fået, der er havnet på premierministerens bord.

Politiets materiale er langt mere omfattende, skriver The Guardian. Her lyder det, at myndighederne lige nu gennemgår 300 billeder fra i alt 12 begivenheder i Downing Street og ét arrangement i Johnsons private hjem, hvor der kan være sket brud på coronarestriktionerne.

Der er blandt andet tale om overvågningsbilleder, som er taget af sikkerhedssystemerne.

Blandt billederne er ganske sikkert dokumentation for, at Boris Johnson og andre, der sidder med vinflasker på bordet under et arrangement i Downing Street 10.

Derudover har Sue Gray også afleveret mere end 500 dokumenter til politiet, der nu skal beslutte, om de vil rejse tiltale i sagen.

Kræver forklaring

Nu møder Boris Johnson så skarp modstand fra sit eget konservative parti.

- Han har ikke længere min støtte, konstaterer det konservative parlamentsmedlem Andrew Mitchell.

Også tidligere premierminister Theresa May kræver en forklaring:

- Enten havde premierministeren ikke læst reglerne, eller også mente han ikke, at de gjaldt for ham. Hvilken forklaring er det?

Rapporten konkluderer, at det var udtryk for dårligt lederskab og dømmekraft, at der blev holdt fester og andre sammenkomster i eller ved Johnsons embedsbolig, Downing Street 10.

Disse møder og fester skulle ikke have haft lov at finde sted eller at udvikle sig, som de gjorde, lyder det videre i Grays rapport. Johnson sagde mandag i Underhuset, at han anerkender konklusionerne i Grays rapport.

Han henviser til en efterforskning, som britisk politi er i færd med, og siger, at han nu afventer politiets konklusioner om, hvorvidt coronabestemmelserne blev brudt.

Hvis 54 konservative medlemmer af parlamentet skriver under på, at de har mistet tilliden til Johnson, udløser det en tillidsafstemning i partiet.