Har limousiner i døgndrift: Sovset ind i luksus

Hvis parlamentarikerne ikke gider at gå, tage toget på første klasse eller betale sig fra det, har parlamentet naturligvis også stillet en limousineservice tilrådighed.

Således er der indkøbt 128 luksusbiler, der tæller alt fra Volvo over Mercedes til BMW.

Det kan Ekstra Bladet fortælle onsdag.

Parlamentet oplyser til Ekstra Bladet, at flåden frit kan benyttes af parlamentarikerne i en radius af 20 kilometer rundt om parlamentet i henholdsvis Strasbourg og Bruxelles.

Prisen for bilerne er årligt 7,1 millioner kroner i leasing. Dertil kommer 16 millioner kroner i lønninger til chaufførerne, oplyser parlamentet.

For meget

Ifølge Rina Ronja Kari, EU-parlamentariker, er det alt for meget:

- Det er grundlæggende et overdådigt system, hvor parlamentarikerne bliver sovset ind i luksus. Det er for meget, og det for skatteborgernes penge, og det tror jeg ærlig talt, at nogle af mine kolleger har glemt. Jeg synes virkelig ikke, at vi fortjener det, siger hun.

Ifølge Wouter Wolfs, der forsker i EU-administrationen, er det dog ganske naturligt, at der bliver stillet biler til rådighed.

- Det kan godt forsvares, fordi de har travle kalendere, og de lever ikke i Bruxelles eller Strasbourg. Måske er 128 biler i overkanten til 750 parlamentarikere, men det må parlamentet tage stilling til, ud fra hvor meget de bliver brugt. Generelt har debatten drejet sig om det ville være billigere at outsource, men det rejser spørgsmålet om sikkerhed, og så er der spørgsmålet om løn til chaufførerne, siger han.

Tomme biler

Ifølge parlamentet er det muligt at køre med bilerne mellem Strasbourg og Bruxelles, når parlamentet flyttes. Men ifølge parlamentariker Rina Ronja Kari er det blevet oplyst, at bilerne kører tomme frem og tilbage, fordi parlamentarikerne flyver.

