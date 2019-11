Har råbt 'order' for sidste gang: Her er hans afløser

Lindsay Hoyle er den nye formand for britiske parlament.

Det skriver The Guardian.

John Bercow, der er kendt for sit karakteristiske 'order, order', forlod posten som formand for det britiske parlament efter ti år på posten 31. oktober. Og nu er hans erstatning fundet.

Hele ni personer havde meldt sig som kandidater til at tage over for John Bercow.

John Bercow stoppede som formand for parlamentet 31. oktober. Foto: Jessica Taylor/Ritzau Scanpix

For at blive formelt indstillet, skulle de have opbakning fra mindst 12 parlamentsmedlemmer, herunder tre fra et andet parti end deres eget.

Syv af dem kom gennem nåleøjet og skulle derfor holde brandtaler i det britiske parlament mandag eftermiddag.

Parlamentsmedlemmerne stemte i flere omgange på, hvem de så som den nye formand.

Efter flere runder endte valget på Lindsay Hoyle, da han stod tilbage med over halvdelen af stemmerne.

I alt blev det til fire runder, og Lindsay Hoyle fik 112 stemmer mere end Chris Bryant, der fik andenflest stemmer den runde.

I alt stemte 540 medlemmer af parlamentet i den sidste og afgørende runde.

Opdateres ...