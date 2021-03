'Hard-Kåre' er en lækkerbisken for Mette F.

Danske Kåre Schultz, der er topchef i Israels største medicinalfirma, Teva, vurderes at få en nøglerolle i det brandvarme forhold, som statsminister Mette Frederiksen (S) i selskab med Østrigs kansler, Sebastian Kurz, har indledt med Israel.

Torsdag rejser de to europæiske regeringsledere til Israel for at forhandle med premierminister Benjamin Netanyahu om en ny vaccineproduktion, og netop Kåre Schultz har kontakter i såvel Israel som Danmark, vurderer Benny Dagan, israelsk ambassadør i Danmark, over for Ekstra Bladet:

- Han har kontakt til regeringer, herunder den israelske. Så har han også mange kontakter her i Danmark. Derfor er han en af spillerne, der arbejder på at bygge et bredt partnerskab, så vi kan øge produktionen og være bedre forberedt.

Og den analyse deler Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker, Sydbank:

- Han er rigtig vigtig. Han er vigtig, fordi han har den position, han har, ved et kæmpe medicinalselskab, som har muligheden for at hjælpe med produktionen. Og når han så ovenikøbet er dansk topchef og formentlig har kontakter til den danske regering, så kan han være et meget vigtigt bindeled mellem Israel og Danmark.

- Teva er nok en af årsagerne til, at man overhovedet kigger i retning af Israel med den fabrikskapacitet, de nu engang har.

Vil selv producere vacciner

Kåre Schultz fortalte i midten af februar til Berlingske, at Teva allerede forhandler med store vaccineproducenter, der vil gøre det israelske medicinalselskab til en større aktør på markedet.

- Vi kan producere både vaccine-API (det aktive stof i vaccinen, red.) og færdige vaccineprodukter, hvilket omfatter påfyldning og pakning. Vi har i øjeblikket diskussioner med nogle af dem, der har opfundet vacciner og fået dem godkendt, sagde Kåre Schultz.

Og netop den kapacitet, som Teva har, kan være interessant for de tre regeringer, men omvendt kan det også blive en særdeles lukrativ handel for Kåre Schultz, lyder analysen fra Søren Løntoft Hansen:

- Med den størrelse, som Teva har, og i forhold til at indgå produktionskontrakt kan det sagtens blive en rigtig god forretning for Teva, siger han.

- Når man normalt lancerer et nyt lægemiddel, skal man ud og gøre opmærksom på det nye middel over for både læger og patienter, og typisk vil du se lægemidlers salg stige over en tiårig periode. Med covid-19-vacciner ser vi, at det er båret af efterspørgsel. Så opbygningen er ikke den samme med covid-19-vaccine, hvor topsalget vil være i 2021-22 - du vil have topsalget med det samme.

Teva melder, at Kåre Schultz ikke har nogen kommentarer. Det samme gælder den danske ambassadør i Israel.

