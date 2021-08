Harris-tur forsinket efter mystisk syndrom

Den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris', tur til Vietnam blev tirsdag forsinket med flere timer, da en potentiel sikkerhedsrisiko skulle vurderes.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.

Årsagen er, at der i Hanoi skulle være registreret to mulige tilfælde af det såkaldte Havana-syndrom, som en række amerikanske diplomater menes at være blevet ramt af over en årrække.

Vicepræsidenten befandt sig i Singapore og skulle flyve videre til Hanoi, da der var meldinger om de to tilfælde. Efter at sagen var blevet undersøgt, vurderede man dog, at det var sikkert at fortsætte turen.

'Unormal helbreds-hændelse'

Det amerikanske udenrigsministerium oplyste tirsdag, at afgangen var blevet forsinket på grund af 'en mulig unormal helbredshændelse' - en beskrivelse, der ofte bruges om netop Havana-syndromet.

Havana-syndromet har fået sit navn, efter at en række ansatte på USA's og Canadas ambassader i Havana for første gang meldte om symptomerne i 2016 og 2017.

Syndromet er kendetegnet ved ringen for ørene, svimmelhed, hovedpine og en følelse af trykken i ansigtet. Den direkte årsag er endnu uklar, men amerikanske myndigheder mener, det kan være forårsaget af en form for mikrobølger.

Siden syndromet første gang opstod i Havana, er der også meldt om tilsvarende symptomer blandt diplomater i Wien, mens der i foråret også var meldinger om, at ansatte var ramt af syndromet nær Det Hvide Hus.

Ansat evakueret

Ifølge CBS News måtte mindst én amerikansk ansat i Hanoi i weekenden blive evakueret på grund af alvorlige symptomer, og det skulle angiveligt ikke være den første, der havde meldt om symptomerne i Vietnam.

Det er uvist, hvem der er ramt af symptomerne. Vicepræsidentens kontor har over for CBS News afvist at kommentere, hvornår de blev gjort opmærksom på problemet.

Turen til Asien er Harris' første under hendes tid som vicepræsident. Formålet med turen er at styrke forholdet til USA's allierede i området, hvor Kina forsøger at vinde større indflydelse.