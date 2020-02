Hastemøde om coronavirus: Vil øge grænsekontrollen

EU's sundhedsministre er indkaldt til et ekstraordinært hastemøde i Bruxelles torsdag for at diskutere coronavirus.

Det skriver det belgiske medie RTBF.

Det overordnede formål med mødet er at forhindre virussen i at sprede sig, oplyser EU-rådet.

Den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, opfordrede 4. februar til en EU-debat om mulige restriktioner og øget grænsekontrol.

Han og den franske minister Agnès Buzyn understregede behovet for at koordinere beslutninger mellem EU-lande.

På det ekstraordinære møde torsdag skal sundhedsministrene 'udveksle synspunkter om nye nødsundhedstiltag' og diskutere 'løsninger (...) for at forhindre virussen i at sprede sig inden for EU'.