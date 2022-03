Havneformand: Nej til russiske skibe i danske havne

De danske havne skal lukkes for russiske skibe. Det mener Carsten Aa, direktør for Odense Havn og formand for Danske Havne, ifølge DR.

Hvis Carsten Aas forslag bliver til virkelighed, bryder det med det grundlæggende søfartsprincip, at alle skibe skal kunne lægge til kaj, hvis de har brug for det.

Ruslands angreb på Ukraine bør dog ifølge havneformanden føre til, at de internationale søfartsregler sættes ud af spil.

- Situationen er katastrofal for ukrainerne, og hvis det her er en lille brik, der kan være med til at skubbe til læsset, så skal vi gøre det, siger han til DR.

Formanden for Danske Havne understreger, at det ikke batter nok, hvis det kun er Danmark, der lukker havnene for russiske skibe.

Han vil derfor gerne have, at der bliver taget en fælles EU-beslutning om det samme.

Ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Statistik eksporterede Danmark varer og tjenester til Rusland for 15,1 milliarder kroner i 2021.

Importen samme år var 17,1 milliarder kroner.

Det svarer til 1 og 1,3 procent af Danmarks eksport og import sidste år.

Kigger man på import og eksport af tjenester, er det søtransport, der fylder mest i handlen mellem Danmark og Rusland.

Søtransport kan eksempelvis være, hvis et dansk firma bliver hyret til at fragte russiske varer med containerskib - eller omvendt.

Sidste år var den danske eksport af tjenester inden for søtransport til Rusland 4,2 milliarder kroner.

Den danske import af tjenester inden for søtransport var 2,9 milliarder.

Det svarer til henholdsvis 1,3 og 1,5 procent af den danske eksport og import af tjenester inden for søtransport.

Danmarks største samhandelspartner inden for søtransport er USA.

Danmark eksporterede sidste år søtransporttjenester for over 45 milliarder kroner til USA. Importen var over 25 milliarder kroner.