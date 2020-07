Hele verden venter: Afslører han sit valg her?

Et billede af Joe Bidens notesblok fra et pressemøde har for alvor sat spekulationerne om hans valg af vicepræsident i gang

Præsidentvalget i USA nærmer sig.

Men især én ting hungrer amerikanerne og omverdenen efter svar på. Hvem vil den aldrene demokratiske præsidentkandidat Joe Biden nominere som sin vicepræsident?

77-årige Biden forventes nemlig af mange kun at kunne sidde en valgperiode. Faktisk påpeger flere politiske eksperter, at den person, som Biden nominerer, skal være klar til at træde til og sætte sig i verdens mest magtfulde sæde bag skrivebordet i Det Ovale Værelse på ethvert tidspunkt.

Afsløret ved en fejl?

Joe Biden har lovet, at han senest i næste uge offentliggører, hvem der skal være hans vicepræsidentkandidat.

Men billeder fra et pressemøde onsdag fører nu til massive spekulationer om, at Biden ved en fejl er kommet til at afsløre sit valg allerede nu.

På billedet af Bidens notesblok kan man nemlig se navnet 'Kamala Harris' og en liste, der fremhæver hendes positive kvaliteter. Biden har netop ved flere lejligheder sagt, at han vil vælge en kvinde.

Det amerikanske medie CNN har spurgt Demokraternes præsidentkandidat, om han har i sinde at udpege Harris som sin vicepræsident.

- Vi får se, lød det korte svar fra Joe Biden.

55-årige Kamala Harris er senator i Californien. Hun nævnes af mange som et bud på en kommende vicepræsident, hvis Joe Biden vinder valget til november. Foto: Jeff Kowalsky/Ritzau Scanpix

Ældste nogensinde

Amerikanske medier har, siden det i foråret stod klart, at Joe Biden var sikker på at blive nomineret som præsidentkandidat, spekuleret i, hvem der bliver hans kandidat til posten som vicepræsident.

Den store interesse skyldes blandt andet, at Biden fylder 78 år i november. Hvis Biden vinder over Donald Trump, vil han blive den ældste præsident i USA's historie.

Senator Kamala Harris fra Californien og senator Elizabeth Warren fra Massachusetts bliver ofte fremhævet som en mulighed for Joe Biden, der i otte år var vicepræsident under Barack Obama.

Susan Rice, der var Obamas nationale sikkerhedsrådgiver, er ifølge nyhedsbureauet AFP også med i Bidens overvejelser.

Med under 100 dage til præsidentvalget står Joe Biden til at vinde ifølge flere nationale meningsmålinger.

Det skyldes især, at Biden fører i de seks svingstater, som ved valget i 2016 sikrede Trump sejren over Hillary Clinton.

I samtlige seks delstater, Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina, har Biden en føring på mindst seks procentpoint. Det viste en måling i avisen The New York Times for nylig.