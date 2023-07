Helle Thorning-Schmidt er blevet 'persona non grata'

Den cambodianske premierminister er rasende over beslutningen om, at hans video skal fjernes fra Facebook

Politisk drama er ikke et overstået kapitel for Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Hun er nemlig blevet erklæret 'persona non grata' i Cambodia. Det bekræfter hun selv på Instagram.

Det samme har flere internationale medier berettet, herunder The Diplomat og nyhedsbureauet AFP, der skriver, at alle 22 medlemmer af det såkaldte Oversight Board er blevet bandlyst fra landet.

'Jeg har prøvet meget, men aldrig dette. Jeg er netop blevet erklæret persona non grata af den cambodianske regering på grund af Oversight Boards beslutning,' skriver hun i opslaget.

Oversight Board er navnet på Metas uafhængige tilsynsråd, hvor Helle Thorning-Schmidt sidder med. Meta er moderselskabet bag Facebook og Instagram.

Ville fjerne video

Sagen drejer sig om en video, som Cambodias premierminister Hun Sen har lagt op på Facebook, og som Facebook selv har tilladt at blive liggende, men som tilsynsrådet nu anbefaler bliver fjernet.

Videoen viser ifølge Oversight Board en 41 minutter lang tale fra premierministeren, hvor han svarer på anklager om, at hans parti, CPP, har stjålet stemmer ved valget i 2022. I den forbindelse skulle han ifølge tilsynsrådet have sagt om sine politiske modstandere, at de kan vælge mellem 'retssystemet' eller 'et bat', står der i afgørelsen.

Han skulle desuden sige i videoen, at de kan vælge mellem retssystemet, ellers vil han 'samle CPP-tilhængerne i et oprør og smadre dem'. Og så skriver rådet, at han også truer med at 'sende gangstere til jeres huse'. Samtidig siger han dog i videoen, at de ikke opfordrer til vold.

Og det er altså denne tvist, der har fået premierministeren til at erklære Helle Thorning-Schmidt 'uønsket' i Cambodia i kraft af hendes plads i rådet.

'Vigtigt'

Ekstra Bladet har rakt ud til Helle Thorning-Schmidt for en kommentar, men hun er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Hun skriver dog på Instagram, at det er en 'vigtig beslutning', tilsynsrådet har truffet.

'Det er en vigtig beslutning. fordi det gør det klart, at regeringsledere ikke skal have lov til at opfordre til vold, og at Meta skal fjerne den slags indhold, selvom man vurderer, at det har nyhedsinteresse,' skriver hun.